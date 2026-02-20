Oczekiwany przez europejskie sektory motoryzacji i zaawansowanych technologii „Industrial Accelerating Act” (IAA) ma wprowadzić nową zasadę preferencji europejskich. Komisja Europejska zapowiada jego publikację już na 26 lutego, choć część zachodnich mediów spodziewa się jej dopiero w marcu. Zmianę zapowiedziała Ursula von der Leyen podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim w lutym.

– Uważam, że w sektorach strategicznych preferencje europejskie są niezbędnym instrumentem, który przyczyni się do wzmocnienia europejskiej bazy produkcyjnej – mówiła Ursula von der Leyen do europosłów. Inicjatywa ta ma szanse wzmocnić unijny przemysł, atakowany dziś przez agresywną konkurencję z Chin oraz politykę celną USA. Zasada ta może zwiększyć popyt w Europie na europejskie towary, stąd nieformalne nazwy nowej polityki: „Made in Europe” (wyprodukowane w Europie) lub „Buy European” (kupuj to, co europejskie).