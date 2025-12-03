Rzeczpospolita
Jacek Skała: Trwa gra ze stroną rządową o wynagrodzenia w prokuraturze

Mamy bardzo spłaszczone wynagrodzenia, co jest demotywujące dla kadry z doświadczeniem i młodych pracowników prokuratur– mówi prokurator Jacek Skała.

Publikacja: 03.12.2025 05:50

Jacek Skała: Mamy bardzo spłaszczone wynagrodzenia, co jest demotywujące dla kadry z doświadczeniem

Jacek Skała: Mamy bardzo spłaszczone wynagrodzenia, co jest demotywujące dla kadry z doświadczeniem i młodych pracowników.

Foto: TV.rp.pl

Agata Łukaszewicz

Czy w boju o budżet prokuratury, który ma być mniejszy niż dziś, opieracie się trochę na budżecie sądów?

Prokuratura sama sobie obcięła środki już na etapie planowania budżetu. Ale i tak jest w gorszej sytuacji niż sądy. W sądach bowiem zaplanowano wzrost budżetu o 8,4 proc., a w prokuraturze jedynie o 5,85 proc., w tym na wynagrodzenia 3 proc. Tak więc u nas nie było już z czego ciąć. Jeżeli przyjąć, że środki na płace pracowników sądów będą niższe o około 100 mln, czyli podobnie do kwoty podawanej przez Prokuraturę Krajową, to i tak pracownicy sądownictwa są w o wiele lepszej sytuacji, bo jest ich co najmniej cztery razy tyle co pracowników prokuratury, a zabiera się im tyle samo. Ministerstwo Sprawiedliwości może jeszcze złożyć poprawki przeciwne.

