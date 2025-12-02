Teresa Siudem: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym

Jeden z przypadków, gdy umowa o pracę powinna zostać rozwiązana, dotyczy oceny okresowej. Poddawany jest jej pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym). Konsekwencją ponownej negatywnej oceny jest rozwiązanie z takim pracownikiem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Pracodawca musi przy tym wskazać przyczyny wypowiedzenia, tj. negatywne oceny pracy.

Kolejny powód obowiązkowego zakończenia zatrudnienia z pracownikiem samorządowym dotyczy naruszenia przez niego zakazu wykonywania zajęć, które są m.in. sprzeczne lub związane z jego obowiązkami służbowymi i mogą wzbudzać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. I ostatnia przyczyna zakończenia współpracy – skazanie pracownika samorządowego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.