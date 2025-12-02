Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym

Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje przypadki obligatoryjnego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym.

Publikacja: 02.12.2025 06:00

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Jeden z przypadków, gdy umowa o pracę powinna zostać rozwiązana, dotyczy oceny okresowej. Poddawany jest jej pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym). Konsekwencją ponownej negatywnej oceny jest rozwiązanie z takim pracownikiem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Pracodawca musi przy tym wskazać przyczyny wypowiedzenia, tj. negatywne oceny pracy.

Kolejny powód obowiązkowego zakończenia zatrudnienia z pracownikiem samorządowym dotyczy naruszenia przez niego zakazu wykonywania zajęć, które są m.in. sprzeczne lub związane z jego obowiązkami służbowymi i mogą wzbudzać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. I ostatnia przyczyna zakończenia współpracy – skazanie pracownika samorządowego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Zwolnienie pracownika samorządowego - kiedy jest możliwe i na jakich zasadach?
Administracja
Zwolnienie pracownika samorządowego - kiedy jest możliwe i na jakich zasadach?
Czy można wstrzymać wykonanie decyzji środowiskowej?
Administracja
Czy można wstrzymać wykonanie decyzji środowiskowej?
Umowa o pracę to dokument prywatny a nie urzędowy - wyrok NSA
Administracja
Wyrok NSA. Umowa o pracę to dokument prywatny a nie urzędowy
Sprzętem z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest urządzenie funkcjonalnie kom
Administracja
Ochrona środowiska tak, ale nie kosztem dublowania obowiązków
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Burmistrz musi ujawnić, którą szkołę ukończył
Administracja
Burmistrz musi ujawnić, którą szkołę ukończył
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie