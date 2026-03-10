Teresa Siudem: Kierunek zmian dla służby cywilnej

Jakie zmiany ma przejść służba cywilna do 2034 r.
Strategia jest dokumentem programowym, który analizuje aktualny stan służby cywilnej. Wyznacza też osiem kierunków działania. Dotyczą one: postaw i etyki, kadry kierowniczej, roli szefa SC, rozwoju zawodowego, relacji z otoczeniem SC, komunikacji i wizerunku, cyfryzacji oraz rozwiązań kadrowych i płacowych. Te ostatnie będą „adekwatne do potrzeb, możliwości budżetu i rynku pracy”.
Dokument kładzie nacisk na kompetencje kadry kierowniczej. To zarządzający wyznaczają standardy etyczne, odpowiadają za efektywność działania zespołów. Tymczasem od 2016 roku w SC system obsadzania wyższych stanowisk jest niekonkurencyjny i nieprzejrzysty. Nie są też oceniane kompetencje kierownicze, chociaż powinny. Jeśli osoba funkcyjna nie ma odpowiednich kwalifikacji do zarządzania, osłabia instytucję, którą reprezentuje, a pośrednio państwo. By to zmienić, zaproponowano szkolenia dla kadry kierowniczej, większy nacisk na etykę.
Czytaj więcej:
Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej do 2034 roku to sprawdzian, czy państwo potrafi inwestować w ludzi – w ich wiedzę, przyw...
Pro
Strategia zwraca też uwagę na zmiany demograficzne – korpus SC się starzeje. By przyciągnąć młode talenty, administracja publiczna musi zaoferować im przejrzyste ścieżki rozwoju.
Więcej na temat Strategii Zarządzania piszemy w „Tygodniku Urzędników”.
Zapraszam do lektury.
Czytaj więcej:
Granice poufności w administracji wyznacza prawo, ale ich prawidłowe zastosowanie zależy od profesjonalizmu i odpowiedzialności każdego urzędnika.
Pro
Sposób, w jaki obsadza się wyższe stanowiska w służbie cywilnej, z nielicznymi wyjątkami, nie jest konkurencyjny i otwarty. Członkowie korpusu nie...
Pro
Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej do 2034 roku to sprawdzian, czy państwo potrafi inwes...
Brak jest podstaw do zastosowania cywilnoprawnego mechanizmu sprzedaży wierzytelności w odniesieniu do należnośc...
Koszty przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie wpływają na obowiązek jej przyłączenia.
Pieniądze przeznaczone na konkurs, w którym startować mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, trafią na w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas