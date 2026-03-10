Teresa Siudem: Kierunek zmian dla służby cywilnej

Strategia jest dokumentem programowym, który analizuje aktualny stan służby cywilnej. Wyznacza też osiem kierunków działania. Dotyczą one: postaw i etyki, kadry kierowniczej, roli szefa SC, rozwoju zawodowego, relacji z otoczeniem SC, komunikacji i wizerunku, cyfryzacji oraz rozwiązań kadrowych i płacowych. Te ostatnie będą „adekwatne do potrzeb, możliwości budżetu i rynku pracy”.

Dokument kładzie nacisk na kompetencje kadry kierowniczej. To zarządzający wyznaczają standardy etyczne, odpowiadają za efektywność działania zespołów. Tymczasem od 2016 roku w SC system obsadzania wyższych stanowisk jest niekonkurencyjny i nieprzejrzysty. Nie są też oceniane kompetencje kierownicze, chociaż powinny. Jeśli osoba funkcyjna nie ma odpowiednich kwalifikacji do zarządzania, osłabia instytucję, którą reprezentuje, a pośrednio państwo. By to zmienić, zaproponowano szkolenia dla kadry kierowniczej, większy nacisk na etykę.

Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej do 2034 roku to sprawdzian, czy państwo potrafi inwestować w ludzi – w ich wiedzę, przyw...

Strategia zwraca też uwagę na zmiany demograficzne – korpus SC się starzeje. By przyciągnąć młode talenty, administracja publiczna musi zaoferować im przejrzyste ścieżki rozwoju.

