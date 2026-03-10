Rzeczpospolita
Teresa Siudem: Kierunek zmian dla służby cywilnej

Szkolenia dla kadry kierowniczej, etyka i inwestowanie w talenty – takie m.in. rozwiązania znalazły się w Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej do 2034 roku.

Publikacja: 10.03.2026 06:00

Jakie zmiany ma przejść służba cywilna do 2034 r.

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Strategia jest dokumentem programowym, który analizuje aktualny stan służby cywilnej. Wyznacza też osiem kierunków działania. Dotyczą one: postaw i etyki, kadry kierowniczej, roli szefa SC, rozwoju zawodowego, relacji z otoczeniem SC, komunikacji i wizerunku, cyfryzacji oraz rozwiązań kadrowych i płacowych. Te ostatnie będą „adekwatne do potrzeb, możliwości budżetu i rynku pracy”.

Dokument kładzie nacisk na kompetencje kadry kierowniczej. To zarządzający wyznaczają standardy etyczne, odpowiadają za efektywność działania zespołów. Tymczasem od 2016 roku w SC system obsadzania wyższych stanowisk jest niekonkurencyjny i nieprzejrzysty. Nie są też oceniane kompetencje kierownicze, chociaż powinny. Jeśli osoba funkcyjna nie ma odpowiednich kwalifikacji do zarządzania, osłabia instytucję, którą reprezentuje, a pośrednio państwo. By to zmienić, zaproponowano szkolenia dla kadry kierowniczej, większy nacisk na etykę.

Strategia zwraca też uwagę na zmiany demograficzne – korpus SC się starzeje. By przyciągnąć młode talenty, administracja publiczna musi zaoferować im przejrzyste ścieżki rozwoju.

Więcej na temat Strategii Zarządzania piszemy w „Tygodniku Urzędników”.

Zapraszam do lektury.

Źródło: Rzeczpospolita

Administracja
Nowa strategia zarządzania, która ma wzmocnić państwo
