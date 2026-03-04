Rzeczpospolita
Od tajemnicy zawodowej do jawności – jak urzędnik powinien chronić informacje?

Granice poufności w administracji wyznacza prawo, ale ich prawidłowe zastosowanie zależy od profesjonalizmu i odpowiedzialności każdego urzędnika.

Publikacja: 04.03.2026 05:10

Foto: Adobe Stock

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

SPIS TREŚCI

  1. Obowiązek zachowania tajemnicy w administracji publicznej
  2. Tajemnica zawodowa i służbowa – rodzaje i zakres ochrony
  3. Ochrona informacji niejawnych: zasady, klauzule i obowiązki
  4. Tajemnica przedsiębiorstwa w relacjach z administracją
  5. Poufność i ochrona danych osobowych w administracji
  6. Granice poufności w administracji – między tajemnicą a jawnością
  7. Naruszenie obowiązku poufności i rola regulacji wewnętrznych w administracji
  8. Jakie kary grożą za naruszenie obowiązku poufności?
  9. Jak urzędnik powinien chronić informacje? Podsumowanie

W administracji publicznej obrót informacją nie jest jedynie elementem codziennej praktyki urzędniczej – stanowi jej istotę. Każda decyzja, postępowanie, kontrola czy czynność materialno-techniczna wiąże się z przetwarzaniem danych. Z tym zaś nierozerwalnie związany jest obowiązek zachowania poufności. To nie dodatek do urzędniczej staranności, lecz jeden z jej fundamentów.

Na pracowniku administracji – niezależnie od tego, czy jest członkiem korpusu służby cywilnej, pracownikiem samorządowym, czy urzędnikiem państwowym – spoczywa obowiązek oceny, w jakim zakresie dana informacja może zostać ujawniona. W praktyce bywa to zadanie trudne. Regulacje dotyczące różnego rodzaju tajemnic są bowiem rozproszone w wielu aktach prawnych, a ich zakres nie zawsze jest jednoznaczny. Naruszenie poufności może skutkować odpowiedzialnością pracowniczą, dyscyplinarną, cywilną, a w określonych przypadkach – także karną.

