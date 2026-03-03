Dokąd zmierza Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją?

Rok 2026 to czas przyspieszenia cyfryzacji administracji. e-Doręczenia są już podstawowym kanałem dla e-usług oraz komunikacji w kontaktach z administracją. Instytucje publiczne od lutego muszą obsługiwać faktury w postaci elektronicznej w KSeF. W związku z obowiązkiem wprowadzenia w Unii Europejskiej portfeli cyfrowych oraz rozwojem aplikacji mObywatel jeszcze więcej spraw będzie można zrealizować online, .

Jednak – chociaż instytucje publiczne wykorzystują szereg systemów teleinformatycznych i aplikacji – nadal większość podmiotów publicznych działa na podstawie papierowego obiegu dokumentacji i papierowych akt spraw. Dokumentacja elektroniczna w znacznej mierze jest drukowana i przechowywana w teczkach aktowych. By to zmienić, w ostatnich latach pojawiły się plany nałożenia na wszystkie podmioty publiczne obowiązku „stosowania” elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Na czym miałby polegać ten obowiązek, kogo objąć i w jakiej perspektywie zostać urzeczywistniony?