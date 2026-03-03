Rzeczpospolita
Dokąd zmierza Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją?

Cyfryzacja kontaktów administracji z otoczeniem i klientami postępuje dynamicznie, ale wewnętrzne zarządzanie dokumentacją, danymi i informacją wymaga zmian.

Publikacja: 03.03.2026 05:20

Foto: Adobe Stock

Karol Ciechoński

SPIS TREŚCI

  1. Problem z e-Doręczeniami
  2. EZD w projekcie Strategii Cyfryzacji Polski do 2025 r.
  3. Ponowne konsultacje
  4. Zakończenie konsultacji Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 r.

Rok 2026 to czas przyspieszenia cyfryzacji administracji. e-Doręczenia są już podstawowym kanałem dla e-usług oraz komunikacji w kontaktach z administracją. Instytucje publiczne od lutego muszą obsługiwać faktury w postaci elektronicznej w KSeF. W związku z obowiązkiem wprowadzenia w Unii Europejskiej portfeli cyfrowych oraz rozwojem aplikacji mObywatel jeszcze więcej spraw będzie można zrealizować online, .

Jednak – chociaż instytucje publiczne wykorzystują szereg systemów teleinformatycznych i aplikacji – nadal większość podmiotów publicznych działa na podstawie papierowego obiegu dokumentacji i papierowych akt spraw. Dokumentacja elektroniczna w znacznej mierze jest drukowana i przechowywana w teczkach aktowych. By to zmienić, w ostatnich latach pojawiły się plany nałożenia na wszystkie podmioty publiczne obowiązku „stosowania” elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Na czym miałby polegać ten obowiązek, kogo objąć i w jakiej perspektywie zostać urzeczywistniony?

Nie da się skutecznie wykonywać zadań publicznych w XXI wieku, stosując technologie i metody zarządz
