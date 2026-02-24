Teresa Siudem: Jawne wydawanie publicznych pieniędzy

Centralny Rejestr Umów będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Udostępni go bezpłatnie resort finansów. Jednostki sektora finansów publicznych (np. urzędy, szkoły, szpitale) będą zobowiązane do rejestrowania w nim umów spełniających definicję zamówień publicznych. Chodzi o umowy zawarte w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub innej formie szczególnej, bez względu na ich wartość. Sporo kontrowersji wzbudzał próg kwotowy, od którego umowy mają być rejestrowane. Samorządy postulowały, by była to kwota 10 tys. zł. Ostatecznie przegłosowano, że wszystkie umowy – bez względu na wartość – będą publikowane w rejestrze.