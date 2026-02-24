Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Jawne wydawanie publicznych pieniędzy

Każdy będzie mógł sprawdzić w Centralnym Rejestrze Umów, kto zawarł umowę z instytucją publiczną i na jaką kwotę. Rejestr rusza 1 lipca 2026 r. – oznacza to większą transparentność w wydawaniu publicznych pieniędzy, ale też nowe obowiązki dla urzędów.

Publikacja: 24.02.2026 06:00

Każdy będzie mógł sprawdzić w Centralnym Rejestrze Umów, kto zawarł umowę z instytucją publiczną i n

Każdy będzie mógł sprawdzić w Centralnym Rejestrze Umów, kto zawarł umowę z instytucją publiczną i na jaką kwotę.

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Centralny Rejestr Umów będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Udostępni go bezpłatnie resort finansów. Jednostki sektora finansów publicznych (np. urzędy, szkoły, szpitale) będą zobowiązane do rejestrowania w nim umów spełniających definicję zamówień publicznych. Chodzi o umowy zawarte w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub innej formie szczególnej, bez względu na ich wartość. Sporo kontrowersji wzbudzał próg kwotowy, od którego umowy mają być rejestrowane. Samorządy postulowały, by była to kwota 10 tys. zł. Ostatecznie przegłosowano, że wszystkie umowy – bez względu na wartość – będą publikowane w rejestrze.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Centralny Rejestr Umów – finanse publiczne pod kontrolą
Administracja
Centralny Rejestr Umów – finanse publiczne pod kontrolą
Dwa miejskie żłobki, dwie uchwały o opłatach
Administracja
Dwa miejskie żłobki, dwie uchwały o opłatach
Employer branding w administracji publicznej: między koniecznością a instytucjonalnym oporem
Administracja
Employer branding w administracji publicznej: między koniecznością a instytucjonalnym oporem
Czy powiat może finansować zakup sztandaru dla komendy powiatowej Policji?
Administracja
Czy powiat może finansować zakup sztandaru dla komendy powiatowej Policji?
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama