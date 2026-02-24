Czy powiat może finansować zakup sztandaru dla komendy powiatowej Policji?

- Do starosty powiatu wpłynął wniosek z lokalnej jednostki Policji o dofinansowanie zakupu nowego sztandaru dla komendy powiatowej. Są wątpliwości, czy można to zrobić zgodnie z ustawą o Policji. Dotąd powiat partycypował jedynie w zakupie pojazdu dla tej jednostki. Czy może również dofinansować zakup sztandaru?

Przepisy art. 13 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji stwarzają ramy prawne wspierania Policji przez jednostki samorządu terytorialnego. W ust. 3 postanowiono, że jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.