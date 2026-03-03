Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Kiedy skaner zastąpi w urzędzie drukarkę?

Nie da się skutecznie wykonywać zadań publicznych w XXI wieku, stosując technologie i metody zarządzania dokumentacją z minionej epoki.

Publikacja: 03.03.2026 06:00

Nie da się skutecznie wykonywać zadań publicznych w XXI wieku, stosując technologie i metody zarządz

Nie da się skutecznie wykonywać zadań publicznych w XXI wieku, stosując technologie i metody zarządzania z minionej epoki.

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

W czasach, gdy w każdym urzędzie dokumenty tworzone są w komputerach, nie ma uzasadnienia, by były one drukowane i dołączane do akt. Nad stertą papierów nie jest łatwo zapanować, ponadto dokumenty w takiej formie zajmują dużo miejsca. W sektorze publicznym konieczne są więc zmiany systemowe w zarządzaniu dokumentacją, które ułatwią i przyspieszą pracę.

Do 2028 roku we wszystkich jednostkach publicznych ma zostać wdrożony system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). W uproszczeniu polega on na skanowaniu dokumentów, rejestrowaniu ich i archiwizowaniu w formie elektronicznej. Część urzędów uruchomiła już EZD, część ma dopiero to w planach. Nie zawsze jednak będzie łatwo. To duża zmiana i wyzwanie dla instytucji publicznych, szczególnie tych mniejszych. I nie chodzi tylko o wyzwania informatyczne, ale także organizacyjne, zmieni się przecież całkowicie model pracy.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Nowe okresy zatrudnienia w sektorze finansów publicznych
Administracja
Nowe okresy zatrudnienia w sektorze finansów publicznych
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Materiał Promocyjny
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Dokąd zmierza Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją?
Administracja
Dokąd zmierza Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją?
Szukając oszczędności w oświacie trzeba uważać na Kartę Nauczyciela
Administracja
Szukając oszczędności w oświacie trzeba uważać na Kartę Nauczyciela
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Każdy będzie mógł sprawdzić w Centralnym Rejestrze Umów, kto zawarł umowę z instytucją publiczną i n
Administracja
Teresa Siudem: Centralny Rejestr Umów od 1 lipca 2026
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama