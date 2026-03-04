Rzeczpospolita
Urząd może zapłacić za swoją bezczynność

Brak decyzji, lakoniczne pismo o przedłużeniu terminu, miesiące ciszy – takie praktyki coraz częściej kończą się porażką administracji przed sądem. Wojewódzkie sądy administracyjne nie tylko stwierdzają bezczynność, ale uznają ją za rażące naruszenie prawa i zasądzają rekompensaty.

Publikacja: 04.03.2026 05:40

Foto: Adobe Stock

Sylwia Potępa-Koziej

SPIS TREŚCI

  1. Przetrzymana decyzja – przekroczony termin to pewna przegrana
  2. Pozorne działania urzędu zamiast realnego załatwienia sprawy
  3. Błędne przedłużanie terminów – pismo, które nic nie daje
  4. Milczenie urzędu mimo ponagleń – prosta droga do skargi
  5. Rażąca bezczynność urzędu – finansowa i wizerunkowa porażka
  6. Bezczynność. Lekcja odpowiedzialności dla urzędów

Pani Zofia, 93-letnia osoba leżąca z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, od miesięcy czekała na decyzję niezbędną do otrzymania świadczenia, które pomogłoby sfinansować rehabilitację i leki. Urzędnicy milczeli. W końcu kobieta złożyła oficjalne ponaglenie, lecz odpowiedź organu brzmiała absurdalnie: urzędnicy rzekomo nie wiedzieli, kiedy wniosek wpłynął. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie miał litości – nazwał taką odpowiedź „irracjonalną i pozorną”, służącą jedynie niezgodnemu z prawem przedłużaniu sprawy. W styczniu 2025 r. WSA w wyroku z 28 stycznia 2025 r. (sygn. akt. II SAB/Łd 150/24) stwierdził rażącą bezczynność urzędu, wymierzył mu maksymalną grzywnę 3000 zł, a na rzecz skarżącej przyznał 1500 zł zadośćuczynienia. To tylko jeden z wielu przykładów, gdy organ administracji przegrał w sądzie z powodu własnej bezczynności.

