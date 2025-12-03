Rzeczpospolita
Teraz inaczej o KRS

Jak wszystko wskazuje, niebawem dowiemy się, że obecne ukształtowanie KRS jest zgodne z prawem. Już zaczyna się zmieniać narracja głoszona przez rządzących.

Publikacja: 03.12.2025 05:40

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Ryszard Sadlik

Wobec stałych niepowodzeń związanych z fatalnymi projektami zmian w wymiarze sprawiedliwości, które ostatecznie lądują w koszu, powstaje zmiana opowieści o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dotąd przez wiele lat słuchaliśmy namolnych teorii, że wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa dokonany przez parlament jest sprzeczny z Konstytucją RP. Gromko głoszono, że Krajowa Rada Sądownictwa jest rzekomo upolityczniona, że nielegalna, że tak naprawę nie ma tego organu, że trzeba go lekceważyć i pomijać. Uwidoczniło się to w wielu wypowiedziach polityków oraz ich popleczników w togach.

