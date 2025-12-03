Rzeczpospolita
PRO
Odmowa powołania sędziego tylko w wyjątkowych sytuacjach

Odmowa powołania sędziego neguje co do zasady prawidłowość procesu nominacyjnego.

Publikacja: 03.12.2025 05:30

Foto: PAP/Adam Warżawa

Rafał Rozwadowski

SPIS TREŚCI

  1. Zadania prezydenta RP
  2. Niezależność i niezawisłość sędziowska
  3. Odmowa nominacji a poglądy sędziego
  4. Odmowa powołania sędziego tylko w wyjątkowych okolicznościach

Art. 179 Konstytucji RP stanowi, że sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony. Konstytucja precyzyjnie określa, że prawo do powołania sędziów przynależy prezydentowi, poprzedzone jest natomiast wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Trwające dyskusje, na ile akt powołania ma charakter stricte formalny czy też stanowi kolejne postępowanie kontrolne prezydenta wobec zawnioskowanych przez KRS sędziów, nie usuwają wątpliwości, czy odmowa powołania sędziów powinna być uzasadniana.

