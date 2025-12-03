Aktualizacja: 03.12.2025 08:57 Publikacja: 03.12.2025 05:30
Odmowa powołania sędziego tylko w wyjątkowych sytuacjach
Art. 179 Konstytucji RP stanowi, że sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony. Konstytucja precyzyjnie określa, że prawo do powołania sędziów przynależy prezydentowi, poprzedzone jest natomiast wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa.
Trwające dyskusje, na ile akt powołania ma charakter stricte formalny czy też stanowi kolejne postępowanie kontrolne prezydenta wobec zawnioskowanych przez KRS sędziów, nie usuwają wątpliwości, czy odmowa powołania sędziów powinna być uzasadniana.
