W Polsce istnieją dwie rzeczywistości

Ksiądz Józef Tischner powiedział kiedyś, że według góralskiej teorii poznania są trzy prawdy: święta prawda, tyz prawda i gówno prawda.

Prawdę opartą na obiektywnych, niepodważalnych faktach z pewnością można zaliczyć do pierwszej kategorii. Do takich niepodważalnych faktów należy to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i podpisaliśmy traktaty zobowiązujące nas do przestrzegania praw obowiązujących w Unii i unijnego porządku.