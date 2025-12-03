W Polsce istnieją dwie rzeczywistości

Aktualizacja: 03.12.2025 05:31 Publikacja: 03.12.2025 05:10
Z praworządnością w Polsce nie jest najlepiej
Ksiądz Józef Tischner powiedział kiedyś, że według góralskiej teorii poznania są trzy prawdy: święta prawda, tyz prawda i gówno prawda.
Prawdę opartą na obiektywnych, niepodważalnych faktach z pewnością można zaliczyć do pierwszej kategorii. Do takich niepodważalnych faktów należy to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i podpisaliśmy traktaty zobowiązujące nas do przestrzegania praw obowiązujących w Unii i unijnego porządku.
Odmowa powołania sędziego neguje co do zasady prawidłowość procesu nominacyjnego.
Przed sądem nie ma bohaterów. Nawet sędziowie, gdy przyjdzie im występować we własnej sprawie, miewają trudności...
Legalnym jest to, co jest zgodne z prawem, i nie można tego stwierdzić o nadrezerwacji lotniczej (overbookingu).
