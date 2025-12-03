Rzeczpospolita
PRO
Szpiegowski hub nad Wisłą?

Przez wiele lat przedstawiciele polskich służb specjalnych podkreślali, że brakuje im instrumentów prawnych, które pozwalałyby kontrolować działalność szpiegowską obcych wywiadów na terytorium naszego kraju, nieskierowaną przeciwko RP.

Publikacja: 03.12.2025 04:35

Fundamentalne znaczenie w walce ze szpiegostwem mają odpowiednie regulacje prawne, które powinny nadążać za zmieniającą się rzeczywistością.

Foto: Adobe Stock

Piotr Kosmaty

Od wielu lat stolica Austrii nazywana jest światowym centrum szpiegostwa. Zdaniem ekspertów w Wiedniu aktywnych jest ok. 7 tys. agentów reprezentujących służby wywiadowcze z całego globu. Co drugi z rezydujących tutaj dyplomatów może mieć powiązania z tajnymi służbami.

„Szpiegowska pozycja” naddunajskiej metropolii została zaakcentowana w lipcu 2010 r., kiedy to na pasie startowym wiedeńskiego lotniska doszło do wymiany dziesięciu rosyjskich agentów zatrzymanych w USA w zamian za czterech więźniów odsiadujących wyroki za szpiegostwo w Rosji.

