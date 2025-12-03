Szpiegowski hub nad Wisłą?

Aktualizacja: 03.12.2025 05:28 Publikacja: 03.12.2025 04:35
Fundamentalne znaczenie w walce ze szpiegostwem mają odpowiednie regulacje prawne, które powinny nadążać za zmieniającą się rzeczywistością.
Od wielu lat stolica Austrii nazywana jest światowym centrum szpiegostwa. Zdaniem ekspertów w Wiedniu aktywnych jest ok. 7 tys. agentów reprezentujących służby wywiadowcze z całego globu. Co drugi z rezydujących tutaj dyplomatów może mieć powiązania z tajnymi służbami.
„Szpiegowska pozycja” naddunajskiej metropolii została zaakcentowana w lipcu 2010 r., kiedy to na pasie startowym wiedeńskiego lotniska doszło do wymiany dziesięciu rosyjskich agentów zatrzymanych w USA w zamian za czterech więźniów odsiadujących wyroki za szpiegostwo w Rosji.
