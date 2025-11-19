Dorota Zabłudowska: Nie stać nas na to, by płacić kolejne miliardy

Pani sędzio, została pani właśnie wybrana do zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów IAJ podczas Zjazdu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów w Baku. Czym zajmuje się stowarzyszenie?

Jestem bardzo dumna z tego wyboru! IAJ to wyjątkowa organizacja o wieloletniej tradycji. Została założona w Salzburgu (Austria) w 1953 r. Jest to profesjonalna, apolityczna organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia sędziów zatwierdzone przez Radę Centralną. Głównym celem stowarzyszenia jest ochrona niezależności sądownictwa, która jest podstawowym wymogiem wykonywania zawodu sędziego, gwarantującym prawa i wolności człowieka. Cel ten wydaje się jeszcze ważniejszy w dzisiejszych, trudnych czasach.