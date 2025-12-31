Rzeczpospolita
Czy oświadczenia majątkowe siędziów będą publikowane?

Publikowanie treści oświadczeń majątkowych sędziów jest sprzeczne z Konstytucją RP. Czy jednak organy o tym decydujące będą to respektować?

Publikacja: 31.12.2025 05:40

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 grudnia 2005 r. (K 2/23) orzekł, że przepisy nakazujące publikowanie oświadczeń majątkowych sędziów są sprzeczne z konstytucją, a dokładniej, że są niezgodne z art. 47 oraz art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, a także z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok ten dotyczy właściwe wszystkich kategorii sędziów, gdyż oceniono w nim art. 87 § 6 i 6a w związku z art. 106zg § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 8 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, art. 28 § 5 i 5a ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych, art. 45 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym oraz art. 14 ust. 7 ustawy z 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest więc bardzo obszerny.

