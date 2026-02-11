Reklama
Agata Łukaszewicz: Trzeba szukać ratunku, gdzie tylko się da

Polskie sądy brną w zaległości. Przybywa obywateli, którzy latami czekają na załatwienie swoich życiowych spraw. A jak pokazuje życie, nawet wyrok nie oznacza, że sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta.

Publikacja: 11.02.2026 06:00

Polskie sądy brną w zaległości

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk

Agata Łukaszewicz

Kondycja sądownictwa nie przedstawia się różowo. Na wiele okoliczności ani sądy, ani korzystający z ich usług petenci nie mają wpływu. Tym pierwszym Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje pomóc, wprowadzając różne zmiany. Ostatnio głośno jest o wprowadzeniu do sądów nowej grupy asystentów – studentów.

To rozwiązanie spotkało się już z krytyką środowiska asystentów. Mniej krytyczni czekają na praktyczny wynik tego, jak go nazywają, eksperymentu. Co bardziej sceptyczni prognozują, że jeśli może się pojawić takie rozwiązanie, to warto rozważyć, by także chirurgów wspierali studenci czy na przykład kierowców albo może nawet pilotów samolotów.

