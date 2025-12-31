Rzeczpospolita
Agata Łukaszewicz: Wymiar sprawiedliwości – czas na podsumowanie

Mimo świąteczno-noworocznej atmosfery na spokój i ciszę w wymiarze sprawiedliwości nie ma co liczyć. Zalecana jest cierpliwość, ale i ta powoli wielu się kończy.

Publikacja: 31.12.2025 06:00

Wymiar sprawiedliwości – czas na podsumowanie

Wymiar sprawiedliwości – czas na podsumowanie

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Rok 2025 jest drugim, w którym rządzi nowa władza. Wkrótce minie też pół roku, od kiedy w fotelu ministra sprawiedliwości zasiada Waldemar Żurek, były sędzia z wieloletnim doświadczeniem w salach rozpraw. Trudno więc nie pokusić się o krótkie podsumowanie mijających 12 miesięcy.

Jedno jest pewne: bywało burzliwie. Akcja jednej strony natychmiast wywoływała reakcję drugiej. Żadna z nich nie przebiera w słowach, podnosząc tym temperaturę dyskusji i odbioru wymiaru sprawiedliwości. A to mu nie służy. Nie służy też milionom obywateli, którzy często czerpią wiedzę o tym, co się dzieje, z medialnych przekazów. Te, jak wiadomo, bywają różne, bo media, podobnie jak sądownictwo, są podzielone i nie mówią jednym głosem.

