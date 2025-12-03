Rzeczpospolita
PRO
Reklama

O wyręczaniu sądów

Politycy wciąż uzurpują sobie nadzór nad władzą sądowniczą.

Publikacja: 03.12.2025 04:40

Politycy wciąż uzurpują sobie nadzór nad władzą sądowniczą.

Politycy wciąż uzurpują sobie nadzór nad władzą sądowniczą.

Foto: Fotorzepa / Michał Walczak

Aneta Łazarska

Wszyscy pamiętają słynne słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który korzystając ze swoich prerogatyw, zdecydował się ułaskawić prominentnych polityków – i to zanim zapadł przeciwko nim prawomocny wyrok sądowy. Dziś obecny prezydent Karol Nawrocki także postanowił wyręczyć instytucje sądowe w decydowaniu, kto ma być sędzią. Ciekawe, co jeszcze zaproponuje prezydent – może mocą swoich dekretów będzie zastępował też wyroki sądowe?

Od odmowy powołania sędziów już tylko krok do likwidacji sądów. Nie trzeba zmieniać nawet ustaw, wystarczy, że prezydent zaprzestanie powoływać sędziów, ministerstwo zacznie likwidować stanowiska sędziowskie i zaniecha ogłaszania konkursów czy zamrozi fundusze. Tak wygląda niestety realna odrębność sądownictwa od władzy wykonawczej.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Kup teraz Zaloguj się
Nie można zostawić człowieka przed SN bez prawnika
Sądy i Prokuratura
Nie można zostawić człowieka przed SN bez prawnika
Z praworządnością w Polsce nie jest najlepiej
Sądy i Prokuratura
W Polsce istnieją dwie rzeczywistości
Zjawisko nielegalnej nadrezerwacji
Sądy i Prokuratura
Zjawisko nielegalnej nadrezerwacji (overbooking)
Fundamentalne znaczenie w walce ze szpiegostwem mają odpowiednie regulacje prawne, które powinny nad
Sądy i Prokuratura
Szpiegowski hub nad Wisłą?
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Czy można zamknąć Ziobrę bez podstawy prawnej, bo go nie lubimy?
Sądy i Prokuratura
Czy można zamknąć Ziobrę bez podstawy prawnej, bo go nie lubimy?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie