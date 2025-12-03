Zjawisko nielegalnej nadrezerwacji (overbooking)

W literaturze wskazuje się, że wprawdzie overbooking nie ma definicji legalnej, jednak można ogólnie określić, iż – w przypadku przewozu lotniczego – jest to odmowa przyjęcia pasażera na pokład pomimo zakupu przez niego biletu i ważnej rezerwacji ze względu na dokonanie przez przewoźnika lotniczego większej liczby rezerwacji, niż jest miejsc na statku powietrznym (taką definicję przedstawia K. Boczek, Overbooking – aspekty prawne, problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, tom XVI, 2018, s. 161). Szokujące jest jednak to, że pojawiają się głosy, jakoby ów tak zdefiniowany overbooking miał być legalny.