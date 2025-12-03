Aktualizacja: 03.12.2025 05:17 Publikacja: 03.12.2025 04:30
Czy można zamknąć Ziobrę bez podstawy prawnej, bo go nie lubimy?
Foto: Art Service/PAP
Byłem ekspertem prawnym Komisji ds. Wyborów Kopertowych. Tam nie zamykano nikogo, bo już przy przesłuchaniu świadka A. Sobonia zlecono mi opinię o możliwości pozbawienia wolności świadków na wniosek Sejmowej Komisji Śledczej. Wynik analizy był negatywny z powodów konstytucyjnych i prawnoczłowieczych.
Jedna rzeczywistość oparta jest na faktach, druga, alternatywna, uważa, że tam, gdzie jest niezgodna z faktami,...
Legalnym jest to, co jest zgodne z prawem, i nie można tego stwierdzić o nadrezerwacji lotniczej (overbookingu).
Przez wiele lat przedstawiciele polskich służb specjalnych podkreślali, że brakuje im instrumentów prawnych, któ...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Po ostatniej decyzji prezydenta o niepowołaniu 46 sędziów i odpowiedzi na nią ministra sprawiedliwości nie ma ju...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas