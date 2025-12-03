Czy można zamknąć Ziobrę bez podstawy prawnej, bo go nie lubimy?

Praktycy nie lubią Zbigniewa Ziobry. W zasadzie nawet ci, co zawdzięczają mu awans. Jest to oczywisty fakt w światku prawniczym. Wynika to i ze stylu ministra, i jego reform oraz deform. Sam nie jestem „fanem” popsucia procedury cywilnej i sprowadzenia jej do procesu formułkowego, zlikwidowania składów wieloosobowych, popsucia gwarancji rzetelnego procesu karnego. Żeby jednak tak pozbawiać wolności bez podstawy prawnej… Jako specjalista z praw człowieka nie mogę tego przełknąć.

