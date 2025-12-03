Nie można zostawić człowieka przed SN bez prawnika

Dlatego że przed Sądem Najwyższym i na drodze procesowej do SN, np. przy pisaniu skargi kasacyjnej, obowiązuje tzw. przymus adwokacki, czyli tylko kwalifikowany prawnik wynajęty czy przydzielony z urzędu może napisać skargę kasacyjną, a nawet zażalenie. Odstępstwa są tylko dla kwalifikowanych prawników: m.in. profesorów prawa, notariuszy i sędziów. A to dlatego, że do Sądu Najwyższego dostają się tylko poważniejsze sprawy, są tam bardzo wymagające procedury, więc nawet drobne potknięcie może zdecydować o przegranej, a odwołania już praktycznie nie ma.