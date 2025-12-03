Rzeczpospolita
Nie można zostawić człowieka przed SN bez prawnika

Przed sądem nie ma bohaterów. Nawet sędziowie, gdy przyjdzie im występować we własnej sprawie, miewają trudności z rzeczową prezentacją swego stanowiska. Tym bardziej nieobeznany z sądami człowiek powinien mieć prawnika, zwłaszcza przed Sądem Najwyższym.

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Marek Domagalski

Dlatego że przed Sądem Najwyższym i na drodze procesowej do SN, np. przy pisaniu skargi kasacyjnej, obowiązuje tzw. przymus adwokacki, czyli tylko kwalifikowany prawnik wynajęty czy przydzielony z urzędu może napisać skargę kasacyjną, a nawet zażalenie. Odstępstwa są tylko dla kwalifikowanych prawników: m.in. profesorów prawa, notariuszy i sędziów. A to dlatego, że do Sądu Najwyższego dostają się tylko poważniejsze sprawy, są tam bardzo wymagające procedury, więc nawet drobne potknięcie może zdecydować o przegranej, a odwołania już praktycznie nie ma.

