Agata Łukaszewicz: Zawód dla odważnych

Sędzia to zawód dla ludzi niebojących się podejmować najtrudniejszych decyzji na salach rozpraw.
Prezydent Karol Nawrocki odmówił niedawno powołania 46 sędziów. To temat w środowisku sędziowskim cały czas gorący, bo część sędziów bardzo negatywnie ocenia decyzję prezydenta. I choć ci bardziej optymistyczni mogli wziąć za dobrą monetę tę decyzję, bo sędziowie przeszli konkursy przed kwestionowaną przez część środowiska Krajową Radą Sądownictwa, to jednak z ust prezydenta usłyszeli coś zupełnie innego.
– Przez najbliższe pięć lat sędziowie, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny RP, nie mogą liczyć ani na awans, jeśli będzie zależał od prezydenta, ani na nominację sędziowską – oznajmił prezydent.
Odmowa powołania sędziego neguje co do zasady prawidłowość procesu nominacyjnego.
