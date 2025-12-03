Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Agata Łukaszewicz: Zawód dla odważnych

Sędzia to zawód dla ludzi niebojących się podejmować najtrudniejszych decyzji na salach rozpraw. I takich chcieliby widzieć w sądach obywatele. Nie można im zamknąć ust i zmusić do „praktycznego” myślenia.

Publikacja: 03.12.2025 06:00

Sędzia to zawód dla ludzi niebojących się podejmować najtrudniejszych decyzji na salach rozpraw.

Sędzia to zawód dla ludzi niebojących się podejmować najtrudniejszych decyzji na salach rozpraw.

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Prezydent Karol Nawrocki odmówił niedawno powołania 46 sędziów. To temat w środowisku sędziowskim cały czas gorący, bo część sędziów bardzo negatywnie ocenia decyzję prezydenta. I choć ci bardziej optymistyczni mogli wziąć za dobrą monetę tę decyzję, bo sędziowie przeszli konkursy przed kwestionowaną przez część środowiska Krajową Radą Sądownictwa, to jednak z ust prezydenta usłyszeli coś zupełnie innego.

– Przez najbliższe pięć lat sędziowie, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny RP, nie mogą liczyć ani na awans, jeśli będzie zależał od prezydenta, ani na nominację sędziowską – oznajmił prezydent.

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Kup teraz Zaloguj się
Jacek Skała: Mamy bardzo spłaszczone wynagrodzenia, co jest demotywujące dla kadry z doświadczeniem
Sądy i Prokuratura
Gra ze stroną rządową
Jak wszystko wskazuje, niebawem dowiemy się, że obecne ukształtowanie KRS jest zgodne z prawem.
Sądy i Prokuratura
Teraz inaczej o KRS
Odmowa powołania sędziego tylko w wyjątkowych sytuacjach
Sądy i Prokuratura
Odmowa powołania sędziego tylko w wyjątkowych sytuacjach
Nie można zostawić człowieka przed SN bez prawnika
Sądy i Prokuratura
Nie można zostawić człowieka przed SN bez prawnika
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Z praworządnością w Polsce nie jest najlepiej
Sądy i Prokuratura
W Polsce istnieją dwie rzeczywistości
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie