Agata Łukaszewicz: Zawód dla odważnych

Prezydent Karol Nawrocki odmówił niedawno powołania 46 sędziów. To temat w środowisku sędziowskim cały czas gorący, bo część sędziów bardzo negatywnie ocenia decyzję prezydenta. I choć ci bardziej optymistyczni mogli wziąć za dobrą monetę tę decyzję, bo sędziowie przeszli konkursy przed kwestionowaną przez część środowiska Krajową Radą Sądownictwa, to jednak z ust prezydenta usłyszeli coś zupełnie innego.

– Przez najbliższe pięć lat sędziowie, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny RP, nie mogą liczyć ani na awans, jeśli będzie zależał od prezydenta, ani na nominację sędziowską – oznajmił prezydent.