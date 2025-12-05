Rzeczpospolita
Compliance – jak dowody należytej staranności decydują o wyniku sprawy

Tam, gdzie system compliance działa, zarząd ma realną ochronę przed odpowiedzialnością osobistą, a spółka unika strat finansowych i reputacyjnych.

Publikacja: 05.12.2025 05:25

Foto: Adobe Stock

Agnieszka Trela

Współczesny świat biznesu to świat nieustannie rosnących wymagań regulacyjnych, coraz bardziej świadomych interesariuszy i dynamicznie zmieniających się ryzyk.

W tej rzeczywistości skuteczny system compliance nie jest już „dobrą praktyką” – to wymóg, który decyduje o bezpieczeństwie, stabilności i wartości firmy. Dla zarządów i rad nadzorczych compliance to dziś przede wszystkim dowód należytej staranności – kluczowy element obrony w razie kontroli, sporu, kryzysu reputacyjnego czy postępowania sądowego. W tym, piątym już artykule z cyklu – w formie praktycznego przewodnika – pokazuję, kiedy i jak compliance realnie chroni przedsiębiorstwo i jego organy, jakie dowody są kluczowe oraz jak budować system, który decyduje o wyniku sprawy.

