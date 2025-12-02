Rzeczpospolita
Julita Karaś-Gasparska: Będziemy pisać dla spółdzielni mieszkaniowych

Nowy cykl, który rusza od dzisiaj w dodatku „Bezpieczna firma”, to narzędzie, które ułatwi codzienną pracę wszystkich członków organów spółdzielni mieszkaniowych i pomoże im uniknąć błędów.

Publikacja: 02.12.2025 06:00

Nowy cykl "Spółdzielnie mieszkaniowe" rusza od dzisiaj w dodatku „Bezpieczna firma”.

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Julita Karaś-Gasparska

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników, wprowadzamy w „Bezpiecznej firmie” nowy cykl: „Przewodnik dla spółdzielni mieszkaniowych”. To kompendium informacji, w którym będziemy przekazywać ekspercką wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz opisywać obowiązujące i projektowane przepisy, które wpływają na zarządzanie zasobami spółdzielni.

W dzisiejszym numerze dodatku omawiamy zasady prawidłowego powiadamiania członków spółdzielni o zmianie opłat. Członkowie spółdzielni, ale także m.in. właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mają obowiązek pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne lokale oraz wynikających ze statutu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Członkowie spółdzielni dodatkowo partycypują w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, jeśli tak stanowi uchwała walnego zgromadzenia. Opłaty (zarówno te, których wysokość zależy od spółdzielni, jak i te od niej niezależne) od czasu do czasu muszą ulec zmianie (zazwyczaj w górę) i o takiej zmianie trzeba odpowiednio zawiadomić osoby obowiązane do ich wnoszenia. O tym, jak to zrobić, aby nie narazić się na zarzut działania niezgodnie z prawem, i dlaczego zasadność podwyżek trzeba wyjaśnić mieszkańcom, piszemy w pierwszym odcinku naszego nowego cyklu w artykule pt. „Jak prawidłowo zmienić wysokość opłat w spółdzielniach mieszkaniowych”.

