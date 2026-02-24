Czynności reorganizacyjne muszą mieć uzasadnienie biznesowe

Efekt synergii, optymalizacja kosztów administracyjnych czy uproszczenie struktury grupy kapitałowej to argumenty, które od lat leżą u podstaw przeprowadzenia reorganizacji biznesowych. W praktyce jednak fiskus coraz częściej uznaje te czynniki za niewystarczające do spełnienia warunków zachowania neutralności podatkowej podejmowanych działań. Organy podatkowe oraz sądy administracyjne wyraźnie podnoszą poprzeczkę, oczekując nie tylko ogólnych deklaracji i wskazania kierunkowych zmian, lecz także spójnego, konkretnego i możliwego do zweryfikowania uzasadnienia, obrazującego realne cele gospodarcze i spodziewane pozapodatkowe korzyści danej reorganizacji. W tym kontekście uzasadnienie biznesowe przestaje być formalnym załącznikiem do dokumentacji, a staje się jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa podatkowego transakcji.