Czynności reorganizacyjne muszą mieć uzasadnienie biznesowe

Fiskus i sądy administracyjne oczekują spójnego, konkretnego i możliwego do zweryfikowania uzasadnienia, obrazującego realne cele gospodarcze i spodziewane pozapodatkowe korzyści danej reorganizacji.

Publikacja: 24.02.2026 05:20

Jak uzasadnić reorganizację firmy przed fiskusem?

Bartosz Doroszuk, Łukasz Polakiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Jak zachować neutralność podatkową przy reorganizacji grupy kapitałowej?
  2. Uzasadnienie biznesowe reorganizacji. Co powinno zawierać?
  3. Uzasadnienie biznesowe reorganizacji – jak uniknąć zakwestionowania przez fiskusa?
  4. Uzasadnienie biznesowe reorganizacji – ryzyka i odpowiedzialność karnoskarbowa
  5. Zabezpieczenie ryzyka podatkowego w transakcjach typu M&A

Efekt synergii, optymalizacja kosztów administracyjnych czy uproszczenie struktury grupy kapitałowej to argumenty, które od lat leżą u podstaw przeprowadzenia reorganizacji biznesowych. W praktyce jednak fiskus coraz częściej uznaje te czynniki za niewystarczające do spełnienia warunków zachowania neutralności podatkowej podejmowanych działań. Organy podatkowe oraz sądy administracyjne wyraźnie podnoszą poprzeczkę, oczekując nie tylko ogólnych deklaracji i wskazania kierunkowych zmian, lecz także spójnego, konkretnego i możliwego do zweryfikowania uzasadnienia, obrazującego realne cele gospodarcze i spodziewane pozapodatkowe korzyści danej reorganizacji. W tym kontekście uzasadnienie biznesowe przestaje być formalnym załącznikiem do dokumentacji, a staje się jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa podatkowego transakcji.

