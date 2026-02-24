Zabezpieczenie roszczenia – skuteczna alternatywa dla oczekiwania na wyrok

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości za 2024 r. wynika, że średni czas trwania postępowania procesowego przed sądem rejonowym wynosi 16 miesięcy, natomiast przed sądem okręgowym – 12,9 miesiąca. W praktyce oznacza to, że rozpoznanie sprawy cywilnej w obu instancjach, nawet przy sprzyjających okolicznościach, może trwać co najmniej dwa lata.

Jest to okres na tyle długi, że w jego trakcie mogą pojawić się okoliczności, których na etapie składania pozwu nie sposób było przewidzieć. Zdarzenia te mogą sprawić, że pomimo uzyskania korzystnego wyroku realne odzyskanie dochodzonego świadczenia stanie się niemożliwe albo znacząco utrudnione.