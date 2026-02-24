Rzeczpospolita
Zabezpieczenie roszczenia – skuteczna alternatywa dla oczekiwania na wyrok

Instytucja zabezpieczenia roszczenia chroni interesy powoda w sprawie cywilnej jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sprawy, co daje mu większe szanse na skuteczne wyegzekwowanie orzeczenia.

Publikacja: 24.02.2026 05:30

Foto: Adobe Stock

Iwona Lis, Jakub Chmiel

SPIS TREŚCI

  1. Zabezpieczenie roszczenia – przesłanki, opłaty i tryb stosowania 
  2. Jak uprawdopodobnić roszczenie we wniosku o zabezpieczenie?
  3. Jak wykazać interes prawny w zabezpieczeniu roszczenia?
  4. Jak uzyskać zabezpieczenie roszczenia – trudności i ryzyka
  5. Zabezpieczenie roszczeń w sprawach cywilnych – ułatwienia i wyjątki

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości za 2024 r. wynika, że średni czas trwania postępowania procesowego przed sądem rejonowym wynosi 16 miesięcy, natomiast przed sądem okręgowym – 12,9 miesiąca. W praktyce oznacza to, że rozpoznanie sprawy cywilnej w obu instancjach, nawet przy sprzyjających okolicznościach, może trwać co najmniej dwa lata.

Jest to okres na tyle długi, że w jego trakcie mogą pojawić się okoliczności, których na etapie składania pozwu nie sposób było przewidzieć. Zdarzenia te mogą sprawić, że pomimo uzyskania korzystnego wyroku realne odzyskanie dochodzonego świadczenia stanie się niemożliwe albo znacząco utrudnione.

