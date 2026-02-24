Solidni lokatorzy spółdzielni kredytują dłużników

Z raportu „Kultura finansowa Polaków” wykonanego w ubiegłym roku na potrzeby BIG InfoMonitor wynika, że Polscy mają już prawie 85 mld zł niespłaconych długów. Co 12. pełnoletnia osoba zalega ze spłatą zadłużenia.

„W obliczu tej skali zadłużenia pojawienie się kolejnych zobowiązań prowadzi do tego, że część osób wybierze priorytetowe płatności, a część zrezygnuje z uregulowania ich w ogóle” – czytamy w podsumowaniu badania. Raport pokazuje, że przypadku problemów finansowych i braku pieniędzy na uregulowanie wszystkich zobowiązań częściej badani byliby skłonni opóźnić wniesienie opłat dla spółdzielni mieszkaniowej (21 proc.) niż długu wobec banku (15 proc.).