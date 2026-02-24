Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Solidni lokatorzy spółdzielni kredytują dłużników

Ostatnie dostępne dane z rejestru BIG InfoMonitor pokazują, że średni dług osoby, która zalega z opłatami wobec spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, wynosi ponad 24 tys. zł. Co może zrobić spółdzielnia, gdy mieszkaniec nie płaci?

Publikacja: 24.02.2026 04:45

Solidni lokatorzy spółdzielni kredytują dłużników

Solidni lokatorzy spółdzielni kredytują dłużników

Foto: Adobe Stock

Jolanta Szymczyk--Przewoźna

SPIS TREŚCI

  1. Długi czynszowe. Dlaczego warto szybko wpisać dłużnika do BIG?
  2. Zasady opłat w spółdzielni. Kto i za co musi płacić?
  3. Jak wyegzekwować ustawowy obowiązek wnoszenia opłat do spółdzielni
  4. Wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu – nowe zasady spłaty długu
  5. Zaległości w spółdzielni a licytacja lokalu. Co warto wiedzieć?
  6. Dlaczego spółdzielnie rzadko stosują przymusową sprzedaż lokalu?
  7. Spółdzielnie mieszkaniowe. Walka o długi i zmiany w KPC

Z raportu „Kultura finansowa Polaków” wykonanego w ubiegłym roku na potrzeby BIG InfoMonitor wynika, że Polscy mają już prawie 85 mld zł niespłaconych długów. Co 12. pełnoletnia osoba zalega ze spłatą zadłużenia.

„W obliczu tej skali zadłużenia pojawienie się kolejnych zobowiązań prowadzi do tego, że część osób wybierze priorytetowe płatności, a część zrezygnuje z uregulowania ich w ogóle” – czytamy w podsumowaniu badania. Raport pokazuje, że przypadku problemów finansowych i braku pieniędzy na uregulowanie wszystkich zobowiązań częściej badani byliby skłonni opóźnić wniesienie opłat dla spółdzielni mieszkaniowej (21 proc.) niż długu wobec banku (15 proc.).

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Na czym polegają uproszczenia CBAM i czy skorzystają na tym MŚP
Biznes
Rewolucja w CBAM 2026. Czy Twoja firma zmieści się w progu de minimis
Pracodawca musi utworzyć służbę BHP w zakładzie pracy
Biznes
Kiedy trzeba powołać służbę BHP?
Zabezpieczenie roszczenia – skuteczna alternatywa dla oczekiwania na wyrok
Biznes
Zabezpieczenie roszczenia – skuteczna alternatywa dla oczekiwania na wyrok
Jak uzasadnić reorganizację firmy przed fiskusem?
Biznes
Czynności reorganizacyjne muszą mieć uzasadnienie biznesowe
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama