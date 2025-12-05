Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Podwójne korzyści z posiadania akcji spółek dywidendowych. 33 pewniaki z GPW

Giełdowe spółki, które regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami ze swoimi akcjonariuszami i dodatkowo zwiększają z roku na rok dywidendy, stanowią łakomy kąsek dla inwestorów. Które spółki z GPW wybrać? Jak szukać dywidendowych perełek?

Publikacja: 05.12.2025 00:03

Podwójne korzyści z posiadania akcji spółek dywidendowych. 33 pewniaki z GPW

Foto: AdobeStock

Jacek Mysior

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego inwestowanie w spółki dywidendowe może być atrakcyjną strategią długoterminową?
  • Które spółki na warszawskiej giełdzie wyróżniają się długą historią wypłat dywidend?
  • Jakie cechy posiadają spółki, które łączą wysoką dywidendę z dynamiką wzrostu?
  • Na co zwrócić uwagę, selekcjonując spółki do portfela pod kątem dywidend?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Na warszawskiej giełdzie nie brakuje spółek, które mogą się pochwalić stosunkowo długą historią wypłacania dywidend. Stały dochód z akcji takich firm, bez względu na koniunkturę panującą na rynku, może przynieść wysokie zyski ich posiadaczom. Jeśli do tego dodamy wzrost wartości ich akcji, które można odsprzedać z pokaźnym zyskiem, korzyść dla akcjonariuszy jest podwójna.

– Inwestycja w spółki dywidendowe jest bardzo dobrym pomysłem na bardziej konserwatywną, ale również zyskowną strategię rynkową. Z jednej strony będzie w niej brakować spółek, które posiadają ponadprzeciętne perspektywy wzrostu (ale też są obarczone dużo większym ryzykiem), z drugiej jednak mogą one zapewnić stabilny wzrost w długim terminie – uważa Kamil Hajdamowicz, menedżer ds. portfeli w Santander Biurze Maklerskim.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Zmiany na NewConnect. Indeks cztery lata spadał. Czy przełamie złą passę?
Poradniki Rzeczpospolitej Ekonomia
Zmiany na NewConnect. Indeks cztery lata spadał. Czy przełamie złą passę?
Czy w 2026 roku złoto i srebro będą nadal tak mocno błyszczały?
Poradniki Rzeczpospolitej Ekonomia
Czy w 2026 roku złoto i srebro będą nadal tak mocno błyszczały?
Szybsze wynajmowanie mieszkań komunalnych ma zachęcić do wstępowania w szerego ratowników medycznych
Poradniki Rzeczpospolitej Ekonomia
Mieszkaniową superokazję trzeba wychodzić. „Jest wielu myśliwych”
Ziemia może być dobrą inwestycją. Ale nie wszystko złoto, co się świeci
Poradniki Rzeczpospolitej Ekonomia
Ziemia może być dobrą inwestycją. Ale nie wszystko złoto, co się świeci
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Wartość aktywów i liczba uczestników PPK biją rekordy. Ile dają zarobić?
Poradniki Rzeczpospolitej Ekonomia
Wartość aktywów i liczba uczestników PPK biją rekordy. Ile dają zarobić?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie