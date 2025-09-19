Rzeczpospolita
Firma nie rozliczy zakupu alkoholu i wydatków na integrację dla współpracowników

Wydatki na alkohol nie mogą być kosztem podatkowym. Podobnie jak te dotyczące imprez integracyjnych w zakresie współpracowników na umowach B2B.

Publikacja: 19.09.2025 04:34

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką o prawo do kosztów podatkowych.

Spór zaczął się od wniosku o interpretację. Spółka wyjaśniła w nim, że działa w branży informatycznej, tworzy oprogramowanie komputerowe na zamówienie swoich klientów. Podkreśliła, że jej zespoły projektowe składają się zarówno z osób zatrudnionych na umowy o pracę, jak i współpracowników, którzy mają własną działalność i realizują zlecone im zadania w oparciu o umowy cywilnoprawne. W celu usprawnienia i ułatwienia komunikacji, wymiany wiedzy, także integracji pracowników i współpracowników spółka organizuje różnego rodzaju spotkania. Te pozwalają na sprawniejsze, efektywniejsze i szybsze realizowanie zadań.

