Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką o prawo do kosztów podatkowych.

Spór zaczął się od wniosku o interpretację. Spółka wyjaśniła w nim, że działa w branży informatycznej, tworzy oprogramowanie komputerowe na zamówienie swoich klientów. Podkreśliła, że jej zespoły projektowe składają się zarówno z osób zatrudnionych na umowy o pracę, jak i współpracowników, którzy mają własną działalność i realizują zlecone im zadania w oparciu o umowy cywilnoprawne. W celu usprawnienia i ułatwienia komunikacji, wymiany wiedzy, także integracji pracowników i współpracowników spółka organizuje różnego rodzaju spotkania. Te pozwalają na sprawniejsze, efektywniejsze i szybsze realizowanie zadań.