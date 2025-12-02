O co chodzi w wyodrębnieniu? W największym skrócie: spółka dzielona przenosi część majątku do spółki przejmującej, a w zamian otrzymuje jej udziały/akcje. Wspólnicy spółki dzielonej nie otrzymują nic. Zgodnie bowiem z art. 529 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki, albo spółek przejmujących, lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona (podział przez wyodrębnienie).

Po stronie spółki przejmującej dochodzi do emisji (podwyższenia kapitału zakładowego). Z kolei po stronie spółki dzielonej może dojść do obniżenia kapitału zakładowego albo wyodrębnienie może być rozliczone w korespondencji z innymi kapitałami. Do spółki dzielonej trafiają udziały/akcje za majątek, który został wyodrębniony.

Podział przez wyodrębnienie – opodatkowanie przed nowelizacją

Według stanu prawnego sprzed nowelizacji (ustawa z 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2025 r., poz. 1218, która weszła w życie 17 września br.) wyodrębnienie było podatkowo traktowane podobnie jak klasyczny podział. Z perspektywy spółki przejmującej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c i art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT (wszystkie powołane artykuły, jeśli inaczej nie wskazano, dotyczą ustawy o CIT) dla zachowania neutralności podatkowej należało przyjąć dla celów podatkowych wartość otrzymanych składników majątku w wysokości prezentowanej przez spółkę dzieloną. Warto także zaznaczyć, że taka kontynuacja, zgodnie z art. 16g ust. 9 w zw. z ust. 19, była obligatoryjna tylko w przypadku istnienia dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa – ZCP (w postaci majątku pozostającego i wyodrębnianego).

Jednocześnie dyskusyjne było stosowanie art. 12 ust. 1 pkt 8d, który wskazywał na przychód po stronie spółki przejmującej w części, w której wartość rynkowa majątku przewyższa wartość emisyjną udziałów przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki dzielonej. Wynikało to z tej prostej przyczyny, że przy wyodrębnieniu nie mogło być mowy o emisji do udziałowców spółki dzielonej, ponieważ emisja udziałów (akcji) jest dokonywana w tym przypadku zawsze do samej spółki dzielonej.

Jednocześnie po stronie spółki dzielonej zasady opodatkowania były uregulowane w art. 12 ust. 1 pkt 9 oraz art. 12 ust. 4 pkt 3h. Przepisy te zapewniały neutralność, jeśli majątek pozostający w spółce oraz podlegający wyodrębnieniu stanowiły ZCP. Gdyby te warunki nie zostały spełnione, przychodem była wartość rynkowa otrzymanego majątku, a koszty można było wykazać, stosując art. 15 ust. 1ł.

Nowelizacja z 5 sierpnia 2025 r. - zagadka interpretacyjna

W taki stan prawny wkroczyła nowelizacja. W jej uzasadnieniu projektodawcy nowych regulacji tłumaczą, że z uwagi na podobieństwa ekonomiczne oraz taki sam sposób rozliczenia od strony księgowej podziału przez wyodrębnienie oraz aportu najbardziej pożądanym kierunkiem zmian w ustawie o CIT jest zrównanie traktowania dla celów tego podatku podziału przez wyodrębnienie z aportem. W tym celu skupiono się na modyfikacji brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy o CIT, które historycznie dotyczyły opodatkowania spółki wnoszącej aport. Przepis ten wskazywał, że przychodem może być wartość rynkowa wkładu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowi on ZCP/przedsiębiorstwo, a spółka otrzymująca wkład utrzyma wartości podatkowe składników majątku, takie jakie ewidencjonowała spółka aportująca – w tym przypadku aport był neutralny dla strony wnoszącej.

W brzmieniu ustalonym nowelą przepisy te stanowią dla praktyków zagadkę. Zaprezentujemy dwie możliwe drogi ich interpretacji.

Podział przez wyodrębnienie – interpretacja celowościowo-aportowa

Pierwsza interpretacja zakłada, że nadal w całości są to przepisy regulujące opodatkowanie strony aportującej/spółki dzielonej. W uzasadnieniu do noweli wyraźnie wskazywano bowiem na dążenie do ujednolicenia ujęcia podatkowego (co nawet intuicyjnie powinno oznaczać stosowanie tych samych lub podobnych przepisów w taki sam sposób). W konsekwencji w odniesieniu do wyodrębnienia art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy o CIT co do zasady zakładają przychód w wysokości wartości rynkowej wkładu przekazanego w wyniku podziału spółki przez wyodrębnienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyodrębniane jest przedsiębiorstwo lub ZCP oraz spółka otrzymująca ten majątek utrzymała wartości podatkowe składników majątku, takie jakie wynikały z ewidencji podatkowej spółki dzielonej.

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy jeszcze, że dla spółki otrzymującej aport stosowane są „klasyczne” przepisy: art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 12 ust. 4 pkt 11, które potwierdzają, że niezależnie od tego, czy aportowane jest przedsiębiorstwo, czy ZCP, czy inne składniki majątku, wartości odniesione na kapitał zakładowy lub zapasowy nie są opodatkowane, co w praktyce oznacza neutralność dla spółki otrzymującej. Sama zasada kontynuacji „wyceny podatkowej” (która jest „zjawiskiem” występującym po stronie otrzymującej majątek, choć – jak wyżej wskazano – może być traktowana jako warunek neutralności transakcji po stronie dającej majątek) wynikała natomiast i nadal wynika dodatkowo (w odniesieniu do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) z art. 16g ust. 9 i 10a.

W rezultacie można byłoby przyjąć – idąc z duchem nowelizacji zrównującym konsekwencje aportu i podziału przez wyodrębnienie – że dla spółki przejmującej otrzymanie wkładu tytułem wyodrębnienia również powinno być neutralne na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 12 ust. 4 pkt 7.

Nazwijmy umownie tą opisaną wyżej, możliwą drogę interpretacji jako aportową/celowościową.

Podział przez wyodrębnienie – interpretacja literalna

Istnieją jednak poważne wątpliwości, czy po nowelizacji w przypadku wyodrębnienia ewentualny przychód podatkowy po stronie spółki dzielonej powinien powstać wyłącznie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 12 ust. 4 pkt 25, czy też może dodatkowo również na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9. Ten ostatni przepis nie został bowiem w wyniku nowelizacji usunięty. Nie tylko on zresztą. Nadal pozostawiono art. 12 ust. 4 pkt 3h. Uwzględniając treść uzasadnienia do nowelizacji, można się zastanawiać, czy ten zestaw przepisów nie został przeoczony, a jego brzmienie nie powinno być odpowiednio zmienione. Przepisy te w dalszym ciągu odnoszą się do podziału przez wyodrębnienie i uzależniają jego neutralność od tego, aby zarówno majątek wyodrębniany, jak i pozostający w spółce stanowił ZCP (co jest swoją drogą nadmiarowe w stosunku do warunków neutralności aportu, gdzie wymagane jest, aby jedynie majątek wyodrębniany stanowił ZCP).

Przyjmując poprawność interpretacji celowościowo–aportowej, w obecnym stanie prawnym stosowanie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT do wyodrębnienia nie powinno mieć miejsca. Po pierwsze, jest tak z uwagi na założenia nowelizacji i „próbę” zrównania zasad opodatkowania z aportem. Po drugie, błędem legislacyjnym jest określanie w różnych przepisach (w sumie) takich samych zasad ustalania przychodu (tj. według wartości rynkowej majątku przejmowanego/wartości wkładu określonego w umowie spółki, jeśli jest rynkowa) i jednoczesne ustalanie niespójnych warunków dla braku rozpoznawania tego przychodu, a więc z jednej strony – w postaci przeniesienia ZCP i kontynuacji wartości podatkowych (art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy o CIT), a z drugiej – posiadania dwóch ZCP w postaci majątku pozostającego i przenoszonego oraz kontynuacji wartości podatkowych (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT). Wątpliwość, który przepisy należałoby stosować, można próbować rozstrzygać zasadą lex posterior derogat legi priori (późniejsza norma prawna uchyla wcześniejszą).

Jednak nie jest to jedyna możliwa droga rozumowania. Można bowiem zupełnie inaczej odczytać art. 12 ust. 1 pkt 7, a zwłaszcza dodany fragment „lub otrzymania wkładu w wyniku podziału spółki przez wyodrębnienie”. Owszem, wymaga dużej dawki wyobraźni, aby dostrzec w przepisie odnoszącym się do opodatkowania strony aportującej także regulację adresowaną do spółki przejmującej majątek otrzymywany w ramach podziału przez wyodrębnienie. Przy tej koncepcji art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 4 pkt 25 formułowałyby hipotezy dla:

- zwykłego aportu (regulując przychód u aportującego),

- wyodrębnienia (ustalając przychód u spółki przyjmującej majątek).

W konsekwencji tak rozumiany art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z 12 ust. 4 pkt 25 lit. c dla zachowania neutralności po stronie spółki przejmującej wymuszałby w skrócie, aby majątek wyodrębniany był ZCP oraz aby spółka przejmująca kontynuowała wartości podatkowe przejętych składników majątkowych, takie jak zostały ustalone u spółki dzielonej.

W praktyce ponownie art. 16g ust. 19 okazuje się być przepisem istotnym, przewidując dla możliwości kontynuacji wartości podatkowych u spółki przejmującej warunek istnienia 2×ZCP, tym samym istotnie uzupełniając regulację z art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. c. wymagającą jednego ZCP w ramach wyodrębnianego majątku.

Niestety ten model odczytania nowelizacji nie ma nic wspólnego z realizacją zasady zrównania zasad opodatkowania aportu i wyodrębnienia po stronie spółki przejmującej, poza może taką okolicznością, że zmienia się brzmienie przepisu regulującego opodatkowanie strony aportującej, tworząc koszmarek prawny mający zgodnie z interpretacją literalną zastosowanie także do strony otrzymującej majątek wyodrębniany. Trudno znaleźć podobny przepis jednocześnie regulujący dwie strony transakcji. Choćby z tej przyczyny należałoby postulować sensowną interwencję legislacyjną.

Podążając logiką interpretacji literalnej, należy zadać pytanie: Jeśli art. 12 ust. 1 pkt 7 przy wyodrębnieniu dotyczy spółki przejmującej (i stanowi lex specialis względem art. 12 ust. 4 pkt 4/11), to na podstawie jakiego przepisu należy ustalać przychód spółki dzielonej? Zaskakująco w ramach tej logiki – inaczej niż przy interpretacji celowościowo-aportowej – art. 12 ust. 1 pkt 9 przestaje być zbędny. Przychód dla spółki dzielonej stanowić będzie wartość rynkowa przeniesionych składników. Jednocześnie neutralność jest możliwa, jeśli zarówno majątek przenoszony, jak i pozostający będą stanowić ZCP: art. 12 ust. 4 pkt 3h.

Uznanie, że art. 12 ust. 1 pkt 7 może jednocześnie regulować różne strony transakcji, utwierdza w przekonaniu o słuszności pozostawienia art. 12 ust. 1 pkt 9 (zasada racjonalnego ustawodawcy). Dodatkowo art. 12 ust. 1 pkt 9 (wymóg 2×ZCP), przestając być zbędnym, współgra z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. c (wymóg kontynuacji wartości podatkowych) oraz art. 16g ust 9 w zw. z art. 16g ust. 19 (które tą kontynuację wymuszają przy 2×ZCP).

Podział przez wyodrębnienie – wymóg dwóch ZCP

Największym problemem okazuje się art. 16g ust. 19, który blokuje automatyczną kontynuację wartości podatkowych (art. 16g ust. 9), jeżeli przy podziale przez wyodrębnienie majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi ZCP. To w praktyce oznacza faktyczny wymóg 2×ZCP dla możliwości stosowania zasady kontynuacji wyceny. Przy aporcie takiego wymogu nie ma.

Powstaje pytanie: czy można ominąć art. 16g ust. 19, stosując „ścieżkę aportową” przez art. 16g ust. 10a? Ten przepis stanowi, że art. 16g ust. 9 (kontynuacja) stosuje się odpowiednio do wkładu niepieniężnego w postaci ZCP wniesionego do spółki (czyli stosujemy zasadę kontynuacji przy aporcie, jeśli majątek przenoszony stanowi ZCP). Skoro wyodrębnienie ekonomicznie przypomina aport, to może ust. 10a powinien mieć pierwszeństwo przed ust. 19?

Trudno to pogodzić z wykładnią literalną. Art. 16g ust. 19 wprost wymienia „podział przez wyodrębnienie” i nakłada dodatkowy warunek funkcjonowania jako ZCP dotyczący majątku pozostającego. Jako przepis wyraźnie odnoszący się do podziałów wyłącza stosowanie przepisu wyraźnie adresowanego dla aportów (ust. 10a). Gdyby ustawodawca chciał, aby przy wyodrębnieniu stosować tylko wymogi aportowe, czyli kontynuację wyceny bez dodatkowego warunku ZCP wobec majątku pozostającego w spółce dzielonej, to nie dodawałby ust. 19 z jego wyraźnym brzmieniem. Co więcej, nowelizacja zmieniła art. 12 (przychody), ale pozostawiła art. 16g ust. 19 bez zmian. Gdyby intencją było odejście od wymogu 2×ZCP, logiczne byłoby dostosowanie także przepisów o kontynuacji wyceny w tym zakresie. Być może należałoby ustawodawcy podpowiedzieć, że powinien taką intencję w sobie odnaleźć.

Dla zobrazowania konsekwencji podatkowych obu dróg interpretacyjnych, tj. celowościowo-aportowej, literalnej, a także historycznej, a dodatkowo, aby pokazać, jaką pułapką może okazać się wynikająca z art. 16g ust. 9 i 19 zasada, że przy podziałach kontynuacja jest możliwa jedynie przy istnieniu dwóch ZCP, przedstawiamy poniższy przykład.

Przykład:

Spółka A (dzielona) ma dwa wyodrębnione organizacyjnie i funkcjonalnie działy: ZCP1 (produkcyjny) i ZCP2 (usługowy).

W ramach podziału przez wyodrębnienie:

• ZCP1 trafia do spółki B (przejmującej), która emituje udziały dla A.

• ZCP2 trafia do spółki C (przejmującej), która emituje udziały dla A.

Po transakcji w A pozostaje majątek niespełniający kryteriów ZCP. A ma pełnić funkcję holdingową (posiadać udziały B i C oraz zarządzać grupą).

1. Historyczne przepisy – przychód spółki przejmującej z art. 12 ust. 1 pkt 8c

Spółki przejmujące B i C:

Przychód wynika z art. 12 ust. 1 pkt 8c (nadwyżka wartości rynkowej nad wartością przyjętą dla celów podatkowych). Neutralność jest jednak możliwa na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e (jeśli spółki B i C przyjmą dla celów podatkowych wartości z ksiąg A i przypiszą majątek do działalności w Polsce).

Problem: art. 16g ust. 19 blokuje kontynuację (art. 16g ust. 9) przy braku ZCP po stronie majątku pozostającego w A. To podważa możliwość „przyjęcia wartości z ksiąg A” w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3e/3g. W efekcie powstanie przychód u B i C.

Spółka dzielona A:

Przychód wynika z art. 12 ust. 1 pkt 9 (rynkowa wartość przeniesionych składników). Neutralność możliwa tylko przy 2×ZCP (art. 12 ust. 4 pkt 3h). W analizowanym przypadku warunek 2×ZCP nie jest spełniony (po stronie spółki dzielonej A brak ZCP). Wniosek: A rozpoznaje przychód.

2. Interpretacja celowościowo–aportowa:

Spółki przejmujące B i C:

Brak przychodu niezależnie od statusu wkładu (ZCP vs aktywa): operacja kapitałowa (podwyższenie kapitału zakładowego i agio) nie generuje przychodu. Podstawa: art. 12 ust. 4 pkt 4 (kapitał) i art. 12 ust. 4 pkt 11 (agio).

Kontynuacja wartości podatkowych z CIT dla przejętych ZCP. Co do zasady wynika to z art. 16g ust. 9, ale uwaga na art. 16g ust. 19, zgodnie z którym przy wyodrębnieniu kontynuacji nie stosuje się, jeżeli „także majątek pozostający w podmiocie dzielonym nie stanowi ZCP”. W naszym przypadku po transakcji A nie ma ZCP, więc kontynuacja (ust. 9) jest zablokowana. Skutek? B i C ustalają wartości początkowe według art. 16g ust. 1 pkt 4, ponieważ art. 16g ust. 19 wyłącza możliwość kontynuacji z art. 16g ust. 9 (do którego odsyła art. 16g ust. 10a dla wkładów ZCP. Brak utrzymania zasady kontynuacji nie oznacza jednak opodatkowania po stronie B i C.

Spółka dzielona A:

Co do zasady przychód wynika z art. 12 ust. 1 pkt 7 (w przypadku otrzymania wkładu w wyniku podziału spółki przez wyodrębnienie jest nim wartość rynkowa wkładu).

Neutralność jest osiągana na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. c (ZCP + „przyjęcie wartości z ksiąg” przez spółkę przejmującą), jednak ten warunek wymaga kontynuacji wartości podatkowych u spółek przejmujących.

Ponieważ kontynuację blokuje art. 16g ust. 19 (brak ZCP po stronie spółki dzielonej A), warunek z art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. c nie będzie spełniony, co oznacza, że A rozpozna przychód.

3. Interpretacja literalna

Spółki przejmujące B i C:

Przychód wynika z art. 12 ust. 1 pkt 7 (otrzymanie wkładu w wyodrębnieniu), neutralność tylko przy ZCP + „kontynuacji wartości podatkowych ” (art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. c). Art. 16g ust. 19 blokuje kontynuację przy braku istnienia ZCP po stronie majątku pozostającego w A. W efekcie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. c nie zadziała – powstanie przychód u B i u C.

Spółka dzielona A:

Przychód wynika z art. 12 ust. 1 pkt 9 (rynkowa wartość przeniesionych składników). Neutralność będzie miała miejsce tylko przy 2×ZCP (art. 12 ust. 4 pkt 3h). W naszym przykładzie warunek 2×ZCP nie jest spełniony (po stronie pozostającej, czyli spółce A, nie ma ZCP), co oznacza, że A rozpoznaje przychód.

Komentarz

Łukasz Piwowarczyk - doradca podatkowy, Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce

Można wskazać dwa wyjścia z sytuacji, która powstała po wejściu w życie nowelizacji z 5 sierpnia br.:

1) postulat 1: interpretacja ogólna ministra finansów,

2) postulat 2: nowelizacja przepisów – doprecyzowanie regulacji przez:

- wyraźne wskazanie, które zestawy przepisów o przychodach mają zastosowanie do wyodrębnienia (po obu stronach transakcji),

- modyfikację art. 16g ust. 19 – jeśli celem było „zrównanie z aportem”, to wymóg istnienia ZCP wobec majątku pozostającego w spółce dzielonej powinien zostać zniesiony.

Do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez ustawodawcę lub ministra finansów warto przed wyodrębnieniem występować o interpretację indywidualną. Pozwoli to uzyskać potwierdzenie, czy w konkretnej sytuacji można uniknąć podwójnego opodatkowania. Niestety nie można automatycznie zakładać neutralności! Zwłaszcza gdy po stronie dzielonej nie pozostaje ZCP. Jeżeli jest to możliwe, to w wielu przypadkach należałoby rozważyć zwykły aport.

Odwołując się do dyrektywy Rady 2009/133/WE z 19 października 2009 r., można zauważyć, że neutralność transakcji podziałowych rozumiana jest w ten sposób, że po stronie spółki otrzymującej nie ustala się przychodu z tytułu otrzymania majątku, którego wartość rynkowa może być wyższa od wartości podatkowej, jeśli spółka otrzymująca kontynuuje ujęcie tego majątku w wartościach podatkowych, jakie prezentowała spółka ulegająca podziałowi. Tylko zatem zapewnienie, że następuje swoistego rodzaju sukcesja wartości podatkowych dotycząca majątku przekazywanego między podmiotami, może zapewnić neutralność transakcji po stronie spółki otrzymującej. Idąc tą logiką i dostrzegając jej ślad w obecnych regulacjach krajowych, niezależnie od konieczności pilnego uporządkowania przepisów dotyczących opodatkowania wyodrębnienia, należałoby przy tej okazji postulować, aby możliwość kontynuacji wartości podatkowych była dostępna dla spółki przejmującej niezależnie od tego, czy po stronie spółki dzielonej pozostaje ZCP, czy nie. Nie ma bowiem żadnych powodów aksjologicznych, aby taki warunek utrzymywać. Brak zmian w tym obszarze spowoduje, że kodeksowa nowa instytucja podziału przez wyodrębnienie może pozostać w wielu przypadkach tylko scenariuszem na papierze, a nie realną alternatywą dla aportu, oferując jedynie w teorii np. sukcesję uniwersalną prawną i podatkową, niedostępną dla transakcji aportowych. Warto zauważyć, że w tym kontekście zmian wymagałby również art. 93c ordynacji podatkowej, który w obecnym stanie dla sukcesji podatkowej również wymaga 2×ZCP.

Komentarz

Mirosław Ciarkowski - menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce

Nowelizacja przepisów o podziale przez wyodrębnienie miała według uzasadnienia „zrównać wyodrębnienie z aportem”. Tymczasem w praktyce powstały konkurencyjne linie interpretacyjne. Stan prawny wymaga pilnego uporządkowania. Nowelizacja, która miała uprościć przepisy, stworzyła więcej pytań niż odpowiedzi. Do czasu legislacyjnego wyjaśnienia jedyną ochroną jest interpretacja indywidualna.

Dodatkowo art. 16g ust. 19 działa, jak ukryta mina, wprowadzając wymóg 2×ZCP także wobec majątku pozostającego w spółce dzielonej, co w praktyce uniemożliwia neutralność w typowych reorganizacjach holdingowych. Jego kategoryczne brzmienie (niepozwalające na utrzymanie wartości podatkowych także w innych sytuacjach, np. gdy jest tylko jedno ZCP wyodrębniane) skutkuje zarzutem niezgodności z logiką dyrektywy (dyrektywa Rady 2009/133/WE z 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, Dz.U.UE L z 25 listopada 2009 r.).

Niektóre z zaprezentowanych „modeli” opodatkowania wyodrębnienia powodują ryzyko podwójnego opodatkowania, skłaniając do zadania pytania o racjonalność regulacji. Zarówno na gruncie historycznych przepisów, jak i interpretacji literalnej w praktyce ta sama wartość (wartość rynkowa majątku wyodrębnianego) może być opodatkowana dwukrotnie – raz u spółki przejmującej, drugi raz w spółce dzielonej.