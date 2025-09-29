Rzeczpospolita
Nie każda faktura musi być niezwłocznie przesłana do KSeF

Podatnicy nie mają obowiązku wysyłania wszystkich wystawianych faktur do systemu KSeF w terminie do końca następnego dnia roboczego.

Publikacja: 29.09.2025 05:50

Nie każda faktura musi być niezwłocznie przesłana do KSeF

Nie każda faktura musi być niezwłocznie przesłana do KSeF

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Tomala

SPIS TREŚCI

  1. KSeF – knstrukcja przepisu ustawy o VAT
  2. Ile czasu na przesłanie faktury do systemu KSeF
  3. Antydatowanie faktur wysłanych do KSeF

Od lutego 2026 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych, uregulowane w art. 106nda ustawy o VAT. Przepis ten ma kluczowe znaczenie dla fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jedną z najbardziej dyskusyjnych i nieprecyzyjnych jest kwestia stosowania tzw. procedury offline, a w konsekwencji również terminu wystawienia faktury ustrukturyzowanej (e-faktury) oraz czasu, jaki podatnik ma na wysłanie jej do KSeF. Przywołany przepis umożliwia wystawienie i wydanie faktury przed wysłaniem jej do KSeF, czyli w trybie offline. Z drugiej strony pozwala na uznanie za faktury offline (niejako następczo) faktur, które już zostały do KSeF wysłane. Szczególnie to drugie zagadnienie jest całkowicie nieczytelne i trudne do zrozumienia.

