Szkolenie współpracowników w kosztach CIT

Jeśli fundowane współpracownikom szkolenia są niezbędne do zrealizowania kontraktów, to można je rozliczyć w podatkowych kosztach. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2025 r. (0111-KDIB1-2.4010.530. 2025.1.BD).

Wystąpiła o nią spółka z o.o., która korzysta z podwykonawców mających jednoosobowe działalności gospodarcze. Finansuje im szkolenia prowadzone przez zewnętrzny podmiot. Podkreśla, że w branży, w której działa (niestety, nie wiadomo w jakiej, bo urzędnicy wykropkowali znaczną część stanu faktycznego), standardowym elementem kontraktu jest całkowita odpowiedzialność za odpowiednie kwalifikacje pracowników i podwykonawców oraz za wszelkie aspekty bezpieczeństwa na terenie objętym pracami. Kontrahenci spółki często wymagają odpowiednich dokumentów, które to potwierdzają.