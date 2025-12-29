Mała czarna sprzyja koncentracji i podnosi wydajność, co ma przełożenie na firmowe przychody. Tak argumentował przedsiębiorca, który chciał rozliczyć w biznesie ekspres do kawy. Proponował kompromisowe rozwiązanie – 5/7 wydatku w kosztach. Fiskus się jednak nie zgodził.

O interpretację wystąpił mający jednoosobową działalność gospodarczą informatyk. Prowadzi księgę przychodów i rozchodów, płaci podatek liniowy. Biuro ma w domu, w nim wykonuje większość zleceń. Kupił za ponad 3 tys. zł ekspres do kawy. Chce zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Podkreśla, że w jego biznesie ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji. Dlatego regularnie pije kawę, dzięki której jest w stanie zachować skupienie i wykonywać kilka rzeczy jednocześnie. Poprawia to jego wydajność oraz efektywność. I skutkuje uzyskiwaniem wyższych przychodów.