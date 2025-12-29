Reklama
Ekspres do kawy w kosztach domowej firmy? Fiskus się nie zgadza

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w domu nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów ekspresu do kawy. Skarbówka twierdzi, że jest to wydatek na cele osobiste.

Publikacja: 29.12.2025 12:11

Czy ekspres do kawy można rozliczyć w kosztach domowej firmy?

Czy ekspres do kawy można rozliczyć w kosztach domowej firmy?

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Mała czarna sprzyja koncentracji i podnosi wydajność, co ma przełożenie na firmowe przychody. Tak argumentował przedsiębiorca, który chciał rozliczyć w biznesie ekspres do kawy. Proponował kompromisowe rozwiązanie – 5/7 wydatku w kosztach. Fiskus się jednak nie zgodził.

O interpretację wystąpił mający jednoosobową działalność gospodarczą informatyk. Prowadzi księgę przychodów i rozchodów, płaci podatek liniowy. Biuro ma w domu, w nim wykonuje większość zleceń. Kupił za ponad 3 tys. zł ekspres do kawy. Chce zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Podkreśla, że w jego biznesie ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji. Dlatego regularnie pije kawę, dzięki której jest w stanie zachować skupienie i wykonywać kilka rzeczy jednocześnie. Poprawia to jego wydajność oraz efektywność. I skutkuje uzyskiwaniem wyższych przychodów.

