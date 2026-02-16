Reklama
Julita Karaś-Gasparska: Warto „tworzyć” na etacie

Koszty autorskie to ukłon systemu podatkowego w stronę osób, które budują gospodarkę opartą na wiedzy i innowacji. Ich zastosowanie sprawia, że pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie „na rękę”, chociaż jego pensja brutto się nie zmienia.

Publikacja: 16.02.2026 06:00

Zastosowanie 50-proc. kosztów autorskich sprawia, że pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie „na rękę”, chociaż jego pensja brutto się nie zmienia.

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Kto właściwie może korzystać z 50-proc. kosztów? Czy jest to jedynie przywilej artystów malujących obrazy w swoich pracowniach lub poetów piszących wiersze? Nic bardziej mylnego. W dzisiejszych realiach gospodarczych 50-proc. koszty autorskie to domena przede wszystkim programistów, architektów, inżynierów, dziennikarzy, projektantów gier wideo czy wykładowców akademickich.

Kluczem do skarbca jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jeśli czyjaś praca polega na kreowaniu czegoś unikalnego – kodu źródłowego, projektu budowlanego, artykułu czy grafiki – i jeśli ten efekt pracy zostaje utrwalony, to taka osoba ma szansę na podatkowy bonus. Musi jednak przekazać autorskie prawa majątkowe do tego dzieła swojemu pracodawcy.

