Julita Karaś-Gasparska: Warto „tworzyć” na etacie

Kto właściwie może korzystać z 50-proc. kosztów? Czy jest to jedynie przywilej artystów malujących obrazy w swoich pracowniach lub poetów piszących wiersze? Nic bardziej mylnego. W dzisiejszych realiach gospodarczych 50-proc. koszty autorskie to domena przede wszystkim programistów, architektów, inżynierów, dziennikarzy, projektantów gier wideo czy wykładowców akademickich.

Kluczem do skarbca jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jeśli czyjaś praca polega na kreowaniu czegoś unikalnego – kodu źródłowego, projektu budowlanego, artykułu czy grafiki – i jeśli ten efekt pracy zostaje utrwalony, to taka osoba ma szansę na podatkowy bonus. Musi jednak przekazać autorskie prawa majątkowe do tego dzieła swojemu pracodawcy.