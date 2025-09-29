Jak liczyć dwuletnie posiadanie akcji przy połączeniu odwrotnym

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 lipca 2025 r. (II FSK 1303/22).

Spółka akcyjna prawa polskiego (spółka P) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Struktura właścicielska spółki P jest wynikiem fuzji, w wyniku której nastąpiło połączenie z jej ówczesnym właścicielem. Połączenie to miało charakter odwrotny, tzn. polegało na przejęciu spółki dominującej przez jej spółkę zależną. Przed połączeniem przez czas dłuższy niż dwa lata spółka H posiadała 100 proc. udziałów spółki przejmowanej (spółka A). W wyniku połączenia spółka P wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejętej A. Po tej restrukturyzacji jedynym akcjonariuszem spółki P jest spółka holenderska (spółka H). Spółka P wypłaciła dywidendę na rzecz spółki H, korzystając ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 22 ust. 4-4a ustawy o CIT. Zwróciła się jednak o wydanie interpretacji indywidualnej. Jej wątpliwości dotyczyły interpretacji art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, odnoszącego się do warunku nieprzerwanego posiadania akcji przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę w Polsce. Od dnia połączenia do wypłaty dywidendy upłynął okres krótszy niż dwa lata. Ponadto, ze względu na planowaną restrukturyzację grupy nie było gwarancji, że akcjonariusz będzie w posiadaniu akcji spółki przez łączny okres dwóch lat od dnia połączenia. Spółka P zadała pytanie, czy do dwuletniego okresu uprawniającego do zastosowania zwolnienia może wliczyć czas, w jakim spółka H posiadała 100 proc. akcji w kapitale spółki przejmowanej A.