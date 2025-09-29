Aktualizacja: 29.09.2025 10:02 Publikacja: 29.09.2025 06:00
Opakowanie będzie można oddać w dowolnym punkcie zwrotu, bez konieczności okazania paragonu.
System kaucyjny to mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań. W Polsce zacznie on działać od października br. Wtedy w sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach objętych systemem, a więc takie, na których znajdzie się wyraźny znak kaucji z jej kwotą. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, „w niektórych krajach szklana butelka wielokrotnego użytku wraca na rynek kilkanaście razy. To korzyść dla nas i środowiska. Z systemów kaucyjnych korzysta już 180 mln Europejczyków. To stanowi ponad jedną czwartą populacji naszego kontynentu. Od października dołączą do nich Polki i Polacy”.
System kaucyjny obejmuje opakowania na napoje jednokrotnego użytku – butelki PET o pojemności do 3 litrów i puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Wartość kaucji będzie doliczana do ceny produktu. Gdy nabywca zwróci opakowanie lub odpad opakowaniowy, pobrana kaucja zostanie mu zwrócona.
Ale system kaucyjny to nie tylko ekologia, a dla podmiotów wprowadzających napoje na rynek, sklepów i hurtowi mnóstwo obowiązków organizacyjnych. To także konieczność rozliczania VAT. Aby wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie, Ministerstwo Finansów wydało 29 sierpnia objaśnienia podatkowe.
System kaucyjny zachowuje zasadę neutralności VAT i nie obciąża bieżącego obrotu. Podatek pojawia się dopiero raz w roku i dotyczy wyłącznie kaucji niezwróconych. W artykule pt. „Za dwa dni rusza system kaucyjny” piszemy szczegółowo m.in. na temat dokumentowania kaucji, rozliczenia rocznego niezwróconych kaucji, stawek VAT, obowiązków ewidencyjnych oraz JPK.
Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.
