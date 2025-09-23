Rzeczpospolita
System kaucyjny w Polsce już od października

Od 1 października ruszy w Polsce system kaucyjny – mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań. Nakłada on na producentów i importerów napojów oraz sieci handlowe wiele nowych obowiązków organizacyjnych i ewidencyjnych.

Publikacja: 23.09.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Martyna Popiołek-Dębska

SPIS TREŚCI

  1. Dlaczego wprowadzamy system kaucyjny?
  2. Na czym polega system kaucyjny?
  3. Czy wszystkie butelki będą objęte systemem kaucyjnym?
  4. Których przedsiębiorców dotyczy system kaucyjny?
  5. Jakie obowiązki nakłada na producentów system kaucyjny?
  6. Jakie są największe wyzwania dla systemu kaucyjnego?
  7. Jakie korzyści dla środowiska i gospodarki ma przynieść system kaucyjny?
  8. Komentarz

W ostatnich latach szeroko omawianym tematem zarówno w Polsce, jak i w UE jest potrzeba ograniczenia ilości odpadów i ochrony środowiska. Jednym z bardzo istotnych narzędzi ochrony środowiska przed nadmierną ilością odpadów produkowanych przede wszystkim przez konsumentów jest system kaucyjny. Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, wprowadza takie rozwiązanie – zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa unijnego, tzn. aby wypełnić zobowiązania określone dyrektywą (UE) 2019/904, której celem jest ograniczenie wpływu plastikowych produktów jednorazowego użytku na środowisko, zwłaszcza na morza i oceany. Dzięki systemowi kaucyjnemu mniej odpadów trafić ma na wysypiska, a więcej surowców zostanie poddanych recyklingowi lub ponownemu użyciu. System kaucyjny w Polsce zostanie uruchomiony już 1 października na podstawie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

