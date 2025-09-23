System kaucyjny w Polsce już od października

W ostatnich latach szeroko omawianym tematem zarówno w Polsce, jak i w UE jest potrzeba ograniczenia ilości odpadów i ochrony środowiska. Jednym z bardzo istotnych narzędzi ochrony środowiska przed nadmierną ilością odpadów produkowanych przede wszystkim przez konsumentów jest system kaucyjny. Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, wprowadza takie rozwiązanie – zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa unijnego, tzn. aby wypełnić zobowiązania określone dyrektywą (UE) 2019/904, której celem jest ograniczenie wpływu plastikowych produktów jednorazowego użytku na środowisko, zwłaszcza na morza i oceany. Dzięki systemowi kaucyjnemu mniej odpadów trafić ma na wysypiska, a więcej surowców zostanie poddanych recyklingowi lub ponownemu użyciu. System kaucyjny w Polsce zostanie uruchomiony już 1 października na podstawie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.