Teresa Siudem: Biznesy rodzinne na długi dystans

Planowanie majątku rodzinnego w perspektywie kilku pokoleń jest koniecznością. Nie da się zbudować czegoś trwałego, podejmując decyzje ad hoc.

Publikacja: 19.12.2025 06:00

Planowanie majątku rodzinnego w perspektywie kilku pokoleń jest koniecznością.

Planowanie majątku rodzinnego w perspektywie kilku pokoleń jest koniecznością.

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Dzięki dywersyfikacji aktywów można ochronić rodzinę przed ryzykiem rynkowym. Odpowiednio zaplanowana struktura prawna pozwoli kontrolować przedsiębiorstwo. Edukacja najmłodszego pokolenia daje z kolei kompetencje dzieciom i wnukom, które umożliwią im przejęcie pałeczki od starszego pokolenia w odpowiednim czasie. Warto powierzać im „mniejsze” projekty, ale samodzielne, które będą budowały więź rodzinną, ale i nauczą odpowiedzialności oraz lojalności.

Istotne znaczenie w budowaniu biznesu pokoleniowego mają wartości rodzinne. Pomnażanie majątku nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji wartości. Te wartości to ster, który pozwoli przetrwać w najtrudniejszych czasach. Nie można więc o nich zapominać.

