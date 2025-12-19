Teresa Siudem: Biznesy rodzinne na długi dystans

Dzięki dywersyfikacji aktywów można ochronić rodzinę przed ryzykiem rynkowym. Odpowiednio zaplanowana struktura prawna pozwoli kontrolować przedsiębiorstwo. Edukacja najmłodszego pokolenia daje z kolei kompetencje dzieciom i wnukom, które umożliwią im przejęcie pałeczki od starszego pokolenia w odpowiednim czasie. Warto powierzać im „mniejsze” projekty, ale samodzielne, które będą budowały więź rodzinną, ale i nauczą odpowiedzialności oraz lojalności.

Istotne znaczenie w budowaniu biznesu pokoleniowego mają wartości rodzinne. Pomnażanie majątku nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji wartości. Te wartości to ster, który pozwoli przetrwać w najtrudniejszych czasach. Nie można więc o nich zapominać.