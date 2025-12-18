Święta to oczywiście pik sprzedaży dla przemysłu spożywczego, ale cały rynek spożywczy jest już warty ponad 410 mld zł, a ten codziennie obecny w życiu konsumentów sektor decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

– W tej wielkości jest całkiem spora wartość eksportu, to prawie 40 proc. produkcji. – Handel to jest wymiana dwustronna, a co najważniejsze w handlu, by być zwycięzcą w handlu, trzeba być konkurencyjnym. I póki co ciągle jesteśmy konkurencyjni, mamy prawie 54 mld zł nadwyżki w handlu żywnością, to świadczy, że jesteśmy ciągle relatywnie silni, ale nasza konkurencyjność niestety sukcesywnie nam spada – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, w programie Magazyn o Biznesie w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską.