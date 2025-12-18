Rzeczpospolita
Święta, wyzwania i ataki hakerskie w sektorze spożywczym

Co oznaczają święta dla przemysłu spożywczego i czego sobie życzą producenci na przyszły rok? Jak wygląda bezpieczeństwo żywnościowe Polski w czasie ataków hybrydowych? Wyjaśnia w programie Magazyn o Biznesie Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ.

Publikacja: 18.12.2025 14:00

Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ

Foto: podcasty.rp.pl

Aleksandra Ptak-Iglewska

Święta to oczywiście pik sprzedaży dla przemysłu spożywczego, ale cały rynek spożywczy jest już warty ponad 410 mld zł, a ten codziennie obecny w życiu konsumentów sektor decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

– W tej wielkości jest całkiem spora wartość eksportu, to prawie 40 proc. produkcji. – Handel to jest wymiana dwustronna, a co najważniejsze w handlu, by być zwycięzcą w handlu, trzeba być konkurencyjnym. I póki co ciągle jesteśmy konkurencyjni, mamy prawie 54 mld zł nadwyżki w handlu żywnością, to świadczy, że jesteśmy ciągle relatywnie silni, ale nasza konkurencyjność niestety sukcesywnie nam spada – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, w programie Magazyn o Biznesie w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską.

