Inwestycje pokoleniowe – jak powiększać majątek rodzinny?

Majątek rodzinny to coś więcej niż suma zgromadzonych aktywów. To spuścizna, która łączy pokolenia.

Publikacja: 19.12.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Rejmer

SPIS TREŚCI

  1. Dlaczego warto myśleć o inwestycjach pokoleniowych?
  2. Kluczowe zasady inwestycji pokoleniowych
  3. Inwestycje pokoleniowe – dywersyfikacja aktywów
  4. Inwestycje pokoleniowe – edukacja i przygotowanie kolejnych pokoleń
  5. Inwestycje pokoleniowe – struktury prawne i podatkowe
  6. Inwestycje pokoleniowe w wartości niematerialne
  7. Przykłady dobrych praktyk inwestycji pokoleniowych
  8. Inwestycje pokoleniowe - najczęstsze problemy i wyzwania
  9. Droga do trwałego majątku rodzinnego

Dla wielu rodzin sukces finansowy nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i możliwości realizacji wspólnych wartości przez kolejne generacje. Inwestycje pokoleniowe to podejście, które pozwala nie tylko pomnażać majątek, ale także wzmacniać więzi rodzinne i dbać o trwałość firmy lub majątku rodzinnego w długim horyzoncie czasowym. W dobie dynamicznych zmian gospodarczych, niestabilności rynków finansowych i rosnących wyzwań podatkowych, planowanie majątku w perspektywie pokoleniowej staje się nie tylko rozsądne, ale wręcz konieczne. To, co dzisiaj wydaje się drobne lub nieistotne, może mieć decydujący wpływ na kondycję finansową rodziny za 10, 20 czy 30 lat.

