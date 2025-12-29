Reklama
KSeF: tradycyjna archiwizacja traci na znaczeniu

Po wdrożeniu KSeF rolę repozytorium przejmie państwowy system teleinformatyczny, podatnik uzyska nieprzerwany dostęp do dokumentacji, niezależnie od miejsca i czasu, a ryzyko jej utraty będzie w znacznym stopniu wyeliminowane.

Publikacja: 29.12.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Monika Wolska-Bryńska

SPIS TREŚCI

  1. Przechowywanie dokumentów księgowych
  2. KSeF: okres przejściowy i tworzenie kopii
  3. Proces cyfryzacji dokumentacji finansowo-księgowej

Wraz z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmieni się rozumienie samej istoty faktury jako dokumentu księgowego. Faktura ustrukturyzowana, sporządzana w formacie XML, stanowi w rzeczywistości uporządkowany zbiór danych, nie zaś tradycyjny dokument w formie papierowej lub graficznej. Taka postać, choć w pełni czytelna i interpretowalna dla systemów teleinformatycznych, pozostaje niepraktyczna z perspektywy odbioru przez kupującego.

W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera kwestia wizualizacji faktury ustrukturyzowanej. Wizualizacja pełni przy tym funkcję wyłącznie pomocniczą i interpretacyjną – polega na zaprezentowaniu danych zawartych w strukturze XML w formie graficznej, odpowiadającej dotychczasowemu, powszechnie znanemu układowi faktury, obejmującemu m.in. nagłówek, dane stron transakcji, pozycje towarowo-usługowe oraz wartości pieniężne. Pozwala to użytkownikom na zachowanie ciągłości percepcji dokumentu, mimo że jego prawnie relewantna postać funkcjonuje wyłącznie w środowisku cyfrowym.

