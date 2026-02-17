Uruchomienie KSeF spowodowało niespodziewaną woltę poglądów skarbówki w sprawie dokumentowania zwolnionych z VAT transakcji. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku fiskus potwierdzał, że jeśli nabywca nie chce faktury, sprzedawca może mu wystawić rachunek. Teraz uważa, że nie może. Dlaczego? Bo rachunkiem nie wolno dokumentować czynności, które podlegają pod ustawę o VAT – uważają urzędnicy.

Skąd ta zmiana poglądów? – Skarbówka najwyraźniej zorientowała się, że podatnicy wystawiający rachunki zamiast faktur mogą uniknąć KSeF. I postanowiła temu zapobiec. Niestety, przysporzy to wielu podatnikom pracy i problemów – mówi Sylwia Rzepka, ekspert Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i współwłaścicielka biura rachunkowego Rzepka.