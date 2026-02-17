Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Rachunki zamiast faktur? Fiskus już się nie zgadza. Przez KSeF

Nie można wystawiać rachunków za wynajem mieszkania czy naprawę samochodu. Takie jest najnowsze stanowisko skarbówki. Oznacza, że wielu podatników nie uniknie KSeF, nawet jak są zwolnieni z VAT.

Publikacja: 17.02.2026 04:55

Rachunki zamiast faktur? Fiskus już się nie zgadza. Przez KSeF

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego rachunki nie mogą zastępować faktur w świetle nowych interpretacji fiskusa?
  • Jak zmienia się podejście skarbówki do podatników zwolnionych z VAT w kontekście dokumentowania transakcji?
  • Czy Krajowy System e-Faktur (KSeF) obejmuje podatników zwolnionych z VAT?
  • Co oznacza dla przedsiębiorców i osób prywatnych konieczność stosowania KSeF?
  • Jakie są aktualne wymagania dotyczące fakturowania przy najmie nieruchomości?
  • Czy podatnicy mogą uniknąć obowiązków związanych z KSeF i w jaki sposób?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Uruchomienie KSeF spowodowało niespodziewaną woltę poglądów skarbówki w sprawie dokumentowania zwolnionych z VAT transakcji. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku fiskus potwierdzał, że jeśli nabywca nie chce faktury, sprzedawca może mu wystawić rachunek. Teraz uważa, że nie może. Dlaczego? Bo rachunkiem nie wolno dokumentować czynności, które podlegają pod ustawę o VAT – uważają urzędnicy.

Skąd ta zmiana poglądów? – Skarbówka najwyraźniej zorientowała się, że podatnicy wystawiający rachunki zamiast faktur mogą uniknąć KSeF. I postanowiła temu zapobiec. Niestety, przysporzy to wielu podatnikom pracy i problemów – mówi Sylwia Rzepka, ekspert Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i współwłaścicielka biura rachunkowego Rzepka.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Krajowy System e-Faktur (KSeF) wystartował 1 lutego.
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSeF dla mikroprzedsiębiorców zostanie przesunięty?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Strona internetowa logowania do Krajowego Systemu e-Faktur
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Można szybciej odliczyć VAT. KSeF już nie przeszkodzi
W 2026 r. największym wyzwaniem nie będzie samo wystawienie faktury w KSeF, lecz jej prawidłowe opis
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Przez KSeF robi się bałagan z fakturami. I będzie problem z JPK
Strona logowania do Krajowego Systemu e-Faktur
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Łatwiejsze wejście do KSeF już za kilka dni. Jest projekt
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie