W tym roku fiskus nie nałoży sankcji za faktury poza KSeF. Ale może ukarać za inne błędy

Podatnicy mogą być ukarani za błędne oznaczenia faktur. Ma to związek z KSeF i wynika z nowych przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Publikacja: 18.02.2026 04:45

Kary dla podatników za niestosowanie KSeF mogą się zdarzyć.

Paweł Rochowicz

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur budzi spore obawy przedsiębiorców, związane m.in. z ciągłością działania tego systemu i jego niezawodnością. Ministerstwo Finansów w swoich komunikatach uspokaja: nawet jeśli przedsiębiorcom zdarzą się błędy w korzystaniu z tego systemu, to przez cały 2026 r. nie mają się czego obawiać. Nie będą bowiem stosowane kary administracyjne przewidziane za uchybienia w e-fakturowaniu.

Czy jednak rzeczywiście w tym roku nie trzeba się obawiać kar? Niestety, kary dla podatników za niestosowanie KSeF jednak mogą się zdarzyć. Wynika to z różnorodności przepisów dotyczących KSeF i elektronicznych deklaracji podatkowych. Tego Ministerstwo Finansów w swoich komunikatach już nie eksponuje.

