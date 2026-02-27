Piotr Wielgomas, prezes Bigram
Mamy sektory, które bardzo rosną i liczba rekrutacji w tych obszarach również jest rosnąca, np. energetyka. Sektor defence, nowy na rynku pracy, też bardzo dynamicznie rośnie. Oczywiście standardowo sektor budowlany, gdyż słyszymy o dużej liczbie inwestycji publicznych. No i oczywiście e-commerce, bo na ten obszar przenosi się nasze zainteresowanie jako konsumentów – mówi Piotr Wielgomas, prezes Bigram, gość programu Marcina Piaseckiego. Które branże wyhamowały z rekrutacją? – Branża retail, czyli handel detaliczny branża automotive, która w obszarze przemysłowym, szczególnie produkcyjnym jest w tej chwili pod sporą presją – ocenia gość Marcina Piaseckiego.
Podstawowym ryzykiem związanym z SAFE jest to, że Polska nie zdąży wykonać wszystkich zadań
W jakim stanie jest na początku roku polska gospodarka i w jakim tempie będzie rósł PKB? – Polska gospodarka roz...
– Nie możemy pod hasłami politycznej awantury zaprzepaścić tak epokowej szansy na sfinansowanie 184 mld na niezb...
Okres najbardziej korzystnego dla pracowników rynku pracy mamy pewnie za sobą – mówi gość Magazynu Biznes
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas