Mamy sektory, które bardzo rosną i liczba rekrutacji w tych obszarach również jest rosnąca, np. energetyka. Sektor defence, nowy na rynku pracy, też bardzo dynamicznie rośnie. Oczywiście standardowo sektor budowlany, gdyż słyszymy o dużej liczbie inwestycji publicznych. No i oczywiście e-commerce, bo na ten obszar przenosi się nasze zainteresowanie jako konsumentów – mówi Piotr Wielgomas, prezes Bigram, gość programu Marcina Piaseckiego. Które branże wyhamowały z rekrutacją? – Branża retail, czyli handel detaliczny branża automotive, która w obszarze przemysłowym, szczególnie produkcyjnym jest w tej chwili pod sporą presją – ocenia gość Marcina Piaseckiego.

Reklama Reklama