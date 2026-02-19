Rzeczpospolita
Sobolewski: program SAFE to najlepsze, co nas spotkało

– Nie możemy pod hasłami politycznej awantury zaprzepaścić tak epokowej szansy na sfinansowanie 184 mld na niezbędne wydatki obronne – mówi o programie SAFE ekonomista Kamil Sobolewski, główny ekonomista Organizacji Pracodawców RP, gość programu Magazyn o Biznesie.

Publikacja: 19.02.2026 14:20

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Organizacji Pracodawców RP

Foto: podcasty.rp.pl

Aleksandra Ptak-Iglewska

Czy głośny program SAFE służy polskiej obronności, czy może nadmiernie obciążyć polską gospodarkę i są lepsze rozwiązania? Warunki programu SAFE analizuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Organizacji Pracodawców RP, gość programu Magazyn o Biznesie.

Program SAFE przyniesie Polsce tanią pożyczkę 43,7 mld euro, z których to środków Polska sfinansuje 139 projektów poprawiających polską obronność. Jednak opozycja intensywnie krytykuje ten program, specjalny tweet wysłał nawet Jarosław Kaczyński, który zarzucił, że Fundusz SAFE stanowi zagrożenie z powodu zasady warunkowości, ma ograniczenia miejsca zakupów, może być okazją do nadużyć rządzących czy wreszcie, że część środków trafi do sprywatyzowanej firmy. Prezydent Nawrocki waha się, czy ustawę wprowadzającą ten program podpisać, pojawiają się też głosy, że te projekty lepiej sfinansować np. emisją obligacji.

e-Wydanie