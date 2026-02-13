W styczniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6 proc. Według Piotra Kalisza, głównego ekonomisty Citi Handlowego, gościa Marcina Piaseckiego, nie ma większych powodów do niepokoju, ale najlepszy okres dla pracowników już minął. – Nie wrócimy do tego, co widzieliśmy dwa lata temu, jeżeli chodzi o presję płacową i sytuację przetargową pracowników, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że gospodarka jest raczej na wznoszącej. Dlatego nawet jeżeli sytuacja na rynku pracy nie jest aż tak dobra z punktu widzenia pracowników, jak miało to miejsce dwa lata temu, to na razie nie widać symptomów, które miałyby doprowadzić do jej pogorszenia. Jedna rzecz, która potencjalnie wisi nad rynkiem pracy – mówi Piotr Kalisz.