Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Czy energetyka wytrzymuje ostrzejszą zimę?

W lutym padły rekordy zapotrzebowania na energię elektryczną. Produkcja również biła rekordy, ale pojawia się pytanie, czy nie ma zagrożeń dla systemu.

Publikacja: 12.02.2026 14:00

Paulina Grądzik, zastępczyni dyrektora Departamentu Energii i GOZ

Paulina Grądzik, zastępczyni dyrektora Departamentu Energii i GOZ

Foto: podcasty.rp.pl

Marcin Piasecki

Jest bezpiecznie – przekonuje Paulina Grądzik, zastępczyni dyrektora Departamentu Energii i GOZ, gość programu Marcina Piaseckiego. – Mrozy nawet poniżej minus 20 stopni były zauważalne dla systemu. Przede wszystkim ze względu na rekordy – zapotrzebowania i generacji. 3 lutego odnotowaliśmy rekordowe, najwyższe w historii, zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, które wyniosło ponad 29 GW. Mieliśmy też rekordową generację, ponad 31 GW.

– Większość zapotrzebowania zaspokajały przede wszystkim źródła konwencjonalne, ale one oczywiście były wspierane zarówno przez fotowoltaikę, jak i farmy wiatrowe, a także inne odnawialne źródła energii – dodaje gość Marcina Piaseckiego. Czy ten miks zmieni się w najbliższych latach – o tym w dalszej części Magazynu Biznes.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Katarzyna Świderska, dyrektor departamentu Regionalnych Biur Handlowych w Polskiej Agencji Inwestycj
Magazyn o biznesie
Mercosur, Indie? Są sposoby na wsparcie ich ekspansji
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Grzegorz Rykaczewski, ekonomista banku Pekao
Magazyn o biznesie
Rykaczewski: Mleko, cukier, wieprzowina na granicy kryzysu
Ziemowit Fałat, współwłaściciel kraftowego browaru Pinta
Magazyn o biznesie
Szef browaru Pinta: piwo stało się „napojem do bicia”
Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan
Magazyn o biznesie
Umowy handlowe i efekt Trumpa. UE coraz skuteczniej ściga USA i Chiny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie