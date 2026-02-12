Jest bezpiecznie – przekonuje Paulina Grądzik, zastępczyni dyrektora Departamentu Energii i GOZ, gość programu Marcina Piaseckiego. – Mrozy nawet poniżej minus 20 stopni były zauważalne dla systemu. Przede wszystkim ze względu na rekordy – zapotrzebowania i generacji. 3 lutego odnotowaliśmy rekordowe, najwyższe w historii, zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, które wyniosło ponad 29 GW. Mieliśmy też rekordową generację, ponad 31 GW.

– Większość zapotrzebowania zaspokajały przede wszystkim źródła konwencjonalne, ale one oczywiście były wspierane zarówno przez fotowoltaikę, jak i farmy wiatrowe, a także inne odnawialne źródła energii – dodaje gość Marcina Piaseckiego. Czy ten miks zmieni się w najbliższych latach – o tym w dalszej części Magazynu Biznes.