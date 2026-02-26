Rzeczpospolita
SAFE – tak. Ale czy zdążymy?

Podstawowym ryzykiem związanym z SAFE jest to, że Polska nie zdąży wykonać wszystkich zadań

Publikacja: 26.02.2026 14:00

Wojciech Dąbrowski, pierwszy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a obecnie prezes Polskiego Holdingu Rozwoju

Wojciech Dąbrowski, pierwszy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a obecnie prezes Polskiego Holdingu Rozwoju

Marcin Piasecki

Czy Polska powinna wejść do programu SAFE? – mówił o tym Wojciech Dąbrowski, pierwszy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a obecnie prezes Polskiego Holdingu Rozwoju, gość programu Marcina Piaseckiego. – Jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy Polska powinna rozwijać gotowość obronną, czy powinna rozwijać odporność, czy powinniśmy być bezpieczni, Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, no to następne pytanie jest, a skąd czerpać źródła finansowania – twierdzi Dąbrowski. – Z miejsc, które dostarczają najtańszego kapitału, które pozwalają rozwinąć szerzej współpracę. I w tym kontekście moja odpowiedź jest zdecydowanie pozytywna. Tak, Polska powinna korzystać z programu SAFE.

