Nowe standardy ochrony IT w biznesie – skutki wdrożenia dyrektywy NIS2

W odpowiedzi na narastające zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które obejmują zarówno krytyczne systemy państwowe, jak i nowoczesne usługi cyfrowe, Unia Europejska przyjęła w 2024 r. dyrektywę (UE) 2022/2555 – NIS2, której celem jest podniesienie odporności systemów informacyjnych w kluczowych obszarach gospodarki i administracji. Dyrektywa NIS2 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia obowiązków cyberbezpieczeństwa, obejmujących m.in. zarządzanie ryzykiem cybernetycznym, środki ochrony technicznej i obowiązki raportowania incydentów (art. 1, 20–23 NIS2).

Nowe przepisy

W Polsce implementację NIS2 ma zapewnić nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – KSC. Projekt nowelizacji został uchwalony przez Sejm 23 stycznia 2026 r. i obecnie znajduje się w procedurze senackiej, zatem w najbliższych miesiącach można spodziewać się jej wejścia w życie.

Nowelizacja KSC znacząco rozszerza zakres podmiotów objętych regulacją. Obowiązki obejmą podmioty działające w sektorach, które NIS2 określa jako kluczowe lub istotne dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, w tym sektor energetyczny (np. produkcja, przesył i dystrybucja energii), transport (kolej, lotnictwo, porty, istotne drogi), zdrowie (szpitale, laboratoria, dostawcy usług medycznych), sektor finansowy i bankowy, usługi cyfrowe (dostawcy chmur, operatorzy infrastruktury ICT), gospodarka wodna i kanalizacyjna oraz infrastruktura ICT, włączając centra danych i systemy zarządzania ruchem. W praktyce oznacza to, że średnie i duże przedsiębiorstwa działające w tych sektorach muszą przygotować się do realizacji obowiązków określonych w NIS2.

Pierwszy krok

Po wejściu w życie nowelizacji KSC przedsiębiorca musi najpierw dokonać we własnym zakresie formalnej klasyfikacji statusu podmiotu. Zgodnie z art. 3 NIS2 oraz projektowanymi przepisami KSC podmioty są dzielone na kluczowe i ważne na podstawie m.in. sektora działalności, wpływu na funkcjonowanie państwa, liczby zatrudnionych i obrotów. Brak dokonania tej oceny i następnie zgłoszenia podmiotu do odpowiedniego CSIRT (Computer Security Incident Response Team) skutkować będzie naruszeniem obowiązków ustawowych.

Najważniejszym i pierwszym obowiązkiem przedsiębiorcy po dokonaniu autoklasyfikacji jako podmiot zobowiązany pod NIS2 i KSC jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), który zgodnie z art. 21 NIS2 i nowelizacją KSC musi obejmować pełne zarządzanie ryzykiem cybernetycznym. SZBI to nie pojedyncza polityka, lecz kompleksowy i udokumentowany zbiór procesów, procedur i dokumentów służących identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka, wdrożeniu środków ochrony, reagowaniu na incydenty oraz zapewnieniu ciągłości działania systemów. W praktyce przedsiębiorstwo musi zaplanować, wdrożyć i utrzymywać SZBI jako proces ciągły, wraz z aktualizacjami adekwatnymi do zmieniających się zagrożeń i technologii.